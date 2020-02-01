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Türkiye Golf Turu 2'nci ayak müsabakalarında ikinci raunt

DHA

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayak müsabakalarında ikinci raunt tamamlandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayak müsabakalarında ikinci raunt tamamlandı.
Türkiye Golf Federasyonu'nun 2020 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayak müsabakaları, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde oynandı. Turnuvaya National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir'den 9'u kadın, toplam 21 sporcu katıldı.
İkinci ayak müsabakalarının ikinci raundunda erkekler gross'ta National AGGA sporcularından Taner Yamaç toplamda 145 (+5) gross skorla birinci, Orkunhan Kaplan 148 (+8) gross skorla ikinci, Berk Çelik 150 (+10) gross skorla üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar gross'ta Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 156 (+16) gross skorla birinci, İGGA sporcularından Ilgın Zeynep Denizci 159 (+19) gross skorla ikinci, Irmak Koyuncu 162 (+22) gross skorla üçüncü oldu.
TGF Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayağı yarın oynanacak müsabakaların ardından sona erecek.

ANTALYA

01 Şubat 2020 Cumartesi

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