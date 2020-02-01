Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, hem kendilerinin hem de Konyaspor'un kazanmayı istediğini ancak beraberliğin iyi bir sonuç olmadığını söyledi.

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile 00 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, kazanmayı isteyen iki takım için de beraberliğin iyi bir sonuç olmadığını kaydetti.

Sahada iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Tuna, “Geçen hafta Denizlispor deplasmanından aldığımız galibiyetten sonra bu maçı da kazanarak adım adım üst sıralara çıkmayı arzuluyorduk. Konyaspor alan organizasyonu çok iyi yapan bir takım. Konyaspor bizden daha fazla topa sahipti. Duran top avantajını iyi kullanıp, pozisyonlar üretmeye çalıştık. Bugünkü görüntümüz oydu. Ama genel anlamda ortaya koymak istediğimiz futbolu sergileyemedik” diye konuştu.



"Umutluyum"

Konyaspor’un özellikle ikinci yarıda topa daha fazla sahip olduğuna değinen Tamer Tuna, “Rakibin tehlikeli bölgeden şut atmasını engelledik. Kanat oyuncuları açısından hücum avantajına sahip bir takımdı. Bugün kazanmak isteyen iki takıma baktığımızda, bizim adımıza iyi bir sonuç olmadı. 1 puanın değeri lig ilerledikçe ortaya çıkabiliyor. Kendi adıma ve oyuncularım adına şunu söyleyebilirim; tabii ki sınırlılıklarımız var. Bunları hem oyunla geliştirip, hem de takviye ettiğimiz oyuncularla üst seviyeye çıkarmak istedik. Yeni transferlerin 3 haftalık adaptasyonları yeterli değil. Ancak son 3 haftada kazandığımız 4 puana bakıldığında ilerisi için umutluyum. Gol bulmayı çok istedik. Ama maalesef başaramadık. Konyaspor da biz de bugün kazanabilirdik” ifadelerini kullandı.

ANTALYA 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:31

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