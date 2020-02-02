Kadın hentbol takımı rövanşı aldı

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Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 12’nci hafta maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni deplasmanda 2226 mağlup etti. Muratpaşalı kaleci Kristina Graovac, maçın yıldızı olurken Paşanın melekleri bu galibiyetle puanını 14’e yükseltti.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin 12’nci hafta maçında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle karşı karşıya geldi. Celal Atik Spor Salonu’nda oynan karşılaşmayı Mehtap Şimşek ve Pınar Ünlü Hatipoğlu hakem ikisi yönetti. Sezonun ilk yarısındaki maçı kendi evinde 2331 kaybeden Paşanın melekleri, rövanş karşılaşmasında ilk yarıyı 1214 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 28 yaşındaki Sırp kaleci Kristina Graovac, üst üste çıkardığı toplarda Paşanın meleklerinin skoru elinde tutmasında büyük pay sahibi oldu. Graovac, kalesini adeta gole kapatırken attığı bir golle skora da katkı sağladı. Paşanın meleklerinin kaptanı Diğdem Hoşgör de 8 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.

Paşanın melekleri böylece Süper Lig’de ikinci yarının ilk üç haftasını kayıpsız atlatırken puanını da 14’e yükseltti.

ANTALYA 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:31

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