Kazada oğlunu kaybeden anne sürücüye 15 bin TL ceza verilince gözyaşlarına boğuldu Anne Nuray Ustali: “Ona ödül verildi” “Ciğerim sızlıyor. Balkondan oğlumun geldiği yerlere bakamıyorum. Arkadaşlarına sarılıyorum, onun kokusunu arıyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kazada oğlunu kaybeden anne sürücüye 15 bin TL ceza verilince gözyaşlarına boğuldu Anne Nuray ...

İHA

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sürücüye 15 bin 200 TL adli para cezası verildi. Kaza yerine oğlunun fotoğrafıyla gelip "Ona ödül verildi" diyerek gözyaşlarıyla karara tepki gösteren acılı anne, "Ben oğlumun mezarında yanından kalkmak istemiyorum. Bu kadar mıydı oğlumun değeri? Ben haykırıyorum. Herkes sesimi duysun. Ciğerim sızlıyor. Balkondan oğlumun geldiği yerlere bakamıyorum. Arkadaşlarına sarılıyorum, onun kokusunu arıyorum" dedi.

Kazada oğlunu kaybeden anne sürücüye 15 bin TL ceza verilince gözyaşlarına boğuldu Anne Nuray Ustali: “Ona ödül verildi” “Ciğerim sızlıyor. Balkondan oğlumun geldiği yerlere bakamıyorum. Arkadaşlarına sarılıyorum, onun kokusunu arıyorum"

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sürücüye 15 bin 200 TL adli para cezası verildi. Kaza yerine oğlunun fotoğrafıyla gelip "Ona ödül verildi" diyerek gözyaşlarıyla karara tepki gösteren acılı anne, “Ben oğlumun mezarında yanından kalkmak istemiyorum. Bu kadar mıydı oğlumun değeri? Ben haykırıyorum. Herkes sesimi duysun. Ciğerim sızlıyor. Balkondan oğlumun geldiği yerlere bakamıyorum. Arkadaşlarına sarılıyorum, onun kokusunu arıyorum” dedi.
2018 yılı Temmuz ayında 24 yaşındaki aşçı Engin Ustali ile arkadaşı, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde otobüsten inip Lara'ya gitmek için yolun karşısına geçerken A.H. yönetimindeki 07 SZ 801 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesi ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Ustali ve arkadaşını önce özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Ustali, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Kafatasında, yüzünde, kol ve ayaklarında çatlaklar bulunan Engin Ustali, yoğun bakım ünitesinde 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Olay sonrası açılan davada sürücü A.H. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık A.H’ye ilk olarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, indirimle bu ceza 2 yıl 1 aya düşürüldü. Mahkeme heyeti, cezayı 15 bin 200 TL adli para cezasına çevirerek, 24 taksite böldü.

“Benim her gün ciğerim yanıyor”
Oğlunu kaybettiği kaza yerine gelen anne Nuray Ustali, karara tepki göstererek, "Benim her gün ciğerim yanıyor. Her gün ben geceleri uyuyamıyorum. İlaçlarla ayakta kalıyorum. Balkonda oğlumun baktığı yere bakamıyorum. Her gün acı çekiyorum. Biz sürücünün ceza almasını beklerken, 15 bin TL para cezası verildi. Ben artık dayanamıyorum. Benim oğlumu suçlamaya çalışıyorlar. Sanki benim oğlum önüne atlamış gibi. Sürücü, 'Ben 30'la geliyordum' diyor. 30'la, 40'la gelerek benim oğlumu o hale sokamaz. Benim oğlumun beyni, ayakları çok kötüydü. Ben bunları sonra öğrendim. Bunları benden hep sakladılar. Ben kaza yerine gelemiyorum, kafamı bile çeviremiyorum. Ben her gün ağlıyorum, her gün oğlumun yanındayım. Oğlumun yanına gidip onunla konuşuyorum” ifadelerini kullandı.

“Ona ceza değil, ödül verildi”
Anne Ustali, sürücüye verilen para cezasının 24 taksite bölünmesine ise "Ona ödül verildi" diyerek tepki gösterdi. "Bu kadar acımasızlık olur mu?" diyen acılı anne, şu ifadeleri kullandı:
“Nasıl vicdanları sızlamıyor? 'Vicdanımız sızlıyor' deyin. Bir başsağlığı bile dilemediler. Benim yüzüme baktılar. Ben geceleri 'Engin' diye bağırıyorum. Yatağına bakıyorum, sıçrıyorum 'Oğlum' diyorum. Benim hiç hayatım yok. Benim gezmem yok, benim gezmem oğlumun yanına gitmek. Evladını yitiren anneler anlar beni, başkaları anlayamaz. Oğlumun yanından beni çıkarmıyorlar, 'Burada kalacağım' diyorum. Ben oğlumun yanından kalkmak istemiyorum. Bu kadar mıydı oğlumun değeri? Ben haykırıyorum. Herkes sesimi duysun. Ciğerim sızlıyor. Balkondan oğlumun geldiği yerlere bakamıyorum. Arkadaşlarına sarılıyorum, onun kokusunu arıyorum. Benim 3 yaşında torunum var. 'Amcam nerede? Cennette amcam değil mi? Topraktan çıkamaz değil mi babaanne?' diyor.”

“Kaza değil cinayet”
Sürücünün mahkeme sürecinde kendisine ve eşine çeşitli saldırılarda bulunduğunu söyleyen Engin Ustali’nin ağabeyi Emin Ustali ise, bunun kamera kayıtlarıyla da sabit olduğunu kaydetti. Ustali, “Bu saldırı davası da sonuçlandı. Ben bin 740 TL adli para cezasına çarptırıldım. Eşime tükürdüğü ve bana saldırdığı için şahsa ceza verilmedi. Kardeşimin öldüğü olaya da kaza demek istemiyorum, resmen bir cinayet. Ceza 2 yıl 1 aya düşürüldü. 15 bin 200 TL adli para cezasına çevrildi ve 24 taksite bölündü. Ceza verilmedi, resmen bir ödül verildi” diye konuştu.

“15 bini de biz öderiz”
Konuyu istinaf mahkemesine taşıdıklarını ifade eden Ustali, “Ortada giden bir can var. Mahkemede gülünecek ifadeler verdi. '30 kilometre hızla geliyordum, orada ışık yoktu' dedi. 30 kilometre hızla gelerek 1.90 boyunda, 110 kiloluk bir insanın kafatası 5 yerden parçalanmaz, kolu bacağı parçalanmaz. Omzu boynu kırılmaz. 15 bin TL'yi de ödemesin. Benim kardeşim için devlete bu parayı ödemesin. 15 bin TL'yi ben ödeyeyim, bunların isyanı da para. 15 bin TL'yi de biz ödeyelim. Benim kardeşim için devlete feda olsun. Fakire fukaraya yardım olur. Ceza verilmeliydi, ödül verilmemeliydi” dedi

ANTALYA

02 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşinin öldüğünü komşusundan öğrenen kadından şoke eden cevap
YEREL HABERLER Eşinin öldüğünü komşusundan öğrenen kadından şoke ...
Antalya'da tüm zamanların Ocak ayı rekoru 2020 Ocak ayı rakamları 186 bin 225 olarak belirlendi Geçen yıla göre yüzde 30'luk artış
YEREL HABERLER Antalya'da tüm zamanların Ocak ayı rekoru 2020 Ocak ...
DTO Antalya Şubesi EMITT Fuarında deniz turizmini tanıttı
YEREL HABERLER DTO Antalya Şubesi EMITT Fuarında deniz turizmini ...
Seyir halindeyken arkalarından gelen araca yumurta attılar Trafiği tehlikeye düşüren olayın şaka mı yoksa taciz mi olduğu merak konusu oldu
YEREL HABERLER Seyir halindeyken arkalarından gelen araca yumurta ...
Kovalamaca sonunda uyuşturucuyla 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kovalamaca sonunda uyuşturucuyla 2 şüpheli yakalandı
Antalya'ya ocak ayında Rus ve Alman ilgisi
YEREL HABERLER Antalya'ya ocak ayında Rus ve Alman ilgisi
Golfçüler depremzedeler için sahaya çıktı
YEREL HABERLER Golfçüler depremzedeler için sahaya çıktı
Mutlu aile olmanın yolları anlatıldı
YEREL HABERLER Mutlu aile olmanın yolları anlatıldı
Kadın hentbol takımı rövanşı aldı
YEREL HABERLER Kadın hentbol takımı rövanşı aldı
Kepez’den çocuklara 3 park daha
YEREL HABERLER Kepez’den çocuklara 3 park daha
Antalyaspor evinde galibiyete hasret
YEREL HABERLER Antalyaspor evinde galibiyete hasret
Okey takozuyla camı kırdı, 5 bin TL'yi alıp yere yağ döktükten sonra kaçtı
YEREL HABERLER Okey takozuyla camı kırdı, 5 bin TL'yi alıp yere yağ ...
EMITT’te Kaş ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER EMITT’te Kaş ilgi odağı oldu
Nazlı'nın hayatını kaybettiği kaza, kamerada
YEREL HABERLER Nazlı'nın hayatını kaybettiği kaza, kamerada
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu 
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu 
Yüklü miktarda uyuşturucuyu toprağa gömerek saklamışlar Antalya'da 8 bin 634 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yüklü miktarda uyuşturucuyu toprağa gömerek ...
Türkiye'nin ilk bitki fabrikası
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk bitki fabrikası
Göllerde susuzluk depremi
YEREL HABERLER Göllerde susuzluk depremi
Ayak parmağıyla imza attığı yere yeni kollarıyla geldi
YEREL HABERLER Ayak parmağıyla imza attığı yere yeni kollarıyla ...
Atalarından kalma yöntemle zeytinyağı üretiyorlar
YEREL HABERLER Atalarından kalma yöntemle zeytinyağı üretiyorlar
Ayşenur Güven davasında flaş tutuklama kararı ‘Ben bir şeytanın eline düştüm' yazan not bırakarak intihar etmişti Ayşenur'un intiharına sebep olduğu gerekçesiyle ev hapsinde olan amcasının oğlu başka bir suçtan tutuklandı
YEREL HABERLER Ayşenur Güven davasında flaş tutuklama kararı ‘Ben ...
Alanya'da voleybol maçında gerginlik
YEREL HABERLER Alanya'da voleybol maçında gerginlik
Voleybol maçında arbede çıktı, polis müdahale etti
YEREL HABERLER Voleybol maçında arbede çıktı, polis müdahale etti
Karadenizliler buluşmasında 1 ton hamsi dağıtıldı
YEREL HABERLER Karadenizliler buluşmasında 1 ton hamsi dağıtıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X