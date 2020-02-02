TGF Türkiye Golf Turu'nda 2'nci ayak sona erdi

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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayağı tamamlandı.

Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayak müsabakaları 31 Ocak 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Turnuvada National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir'den 9'u kadın 21 sporcu mücadele etti.

Müsabakaların final raundunun sonunda erkekler grossda National AGGA sporcularından Taner Yamaç toplamda 218 (+8) gross skorla 1'inci, Orkunhan Kaplan 223 (+13) gross skorla 2'nci, Berk Çelik 230 (+20) gross skorla 3'üncü oldu. Kadınlar grossda ise Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 230 (+20) gross skorla 1'inci, National BGK'dan Petek Peker 235 (+25) gross skorla 2'nci, IGGA sporcularından Ilgın Zeynep Denizci 240 (+30) gross skorla turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak mücadeleleri 14-16 Şubat tarihleri arasında Gloria Golf Sahası'nda oynanacak.

ANTALYA 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:31

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