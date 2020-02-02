Korkuteli’nde “Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesi

Korkuteli’nde yarıyıl tatilinde başlatılan “Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesi tamamlandı. Proje kapsamında 15 Ocak 2 Şubat tarihleri arasında 5 vakit namazı camide kılan, sure ve dualar ezberleyen çocuklara ödüller verildi.

Korkuteli’ndeki camilerde din görevlileri tarafından çocuklara verilen Kur'anı Kerim ve dini bilgiler eğitimlerinin final programı Külliye Camisinde düzenlendi. Korkuteli ilçe Müftüsü Selim Yazıcı, “Öğrencilerimizi mutlu etmek için böyle bir final programı düzenledik. Çok güzel oldu, öğrencilerimizin mutluluğunu görünce bizler de mutlu olduk. Kendilerine çeşitli hediyeler takdim ettik. Umuyoruz ki öğrencilerimiz için güzel bir eğitim olmuştur. İkinci dönem eğitim öğretim yılında kendilerine başarılar diliyoruz" dedi.

Proje kapsamında ortaokul öğrencilerinden 3 tane birinci çıktı. Enes Sami Benzin, Hayrunnisa Benzin, Muhammet Benzin birinci, Hasan Hüseyin Kardıçlı ikinci, Hıdır Mor üçüncü oldu. İlköğretim okulları arasında ise birinci Osman Borazan, ikinci Gani Erdem Kula, üçüncü Akif Keleş oldu.

ANTALYA 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:29

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.