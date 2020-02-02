Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig'in 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 21'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 21’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Onur’un ortaladığı top Yeni Malatyaspor savunma oyuncusunun müdahalesinde Hadebe’nin eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cisse’nin penaltı vuruşu fileleri havalandırdı. 20
60. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor kontra atağında hızla rakip sahaya sokulan Bifouma’ya ceza sahası önünde N’Sakala’nın müdahalesi ardından oyuncu yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ise müdahalenin faul olduğunu belirterek N’Sakala’yı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
69. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Cisse rakiplerini çalımlayarak topu çizgiye kadar götürdü. Korner köşesine yakın bir noktadan topu yükselten Cisse’nin ortasında kale önünde topa yükselen Campos’un kafa vuruşu sağ direğin yanından auta çıktı.
73. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortasına Mustafa Akbaş kafayı vurdu ancak şutu direk dibinden auta çıktı.
90+4. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor kontratağında sol kanattan içeri koşu yapan Gökhan Töre’nin arka direğe yaptığı sert ortaya Chebake’nin kayarak vuruşu ağlarla buluştu. 21

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Esat Sancaktar x
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Fabrice N'Sakala xx, Welinton Silva xx (Giorgos Tzavellas dk. 56 x), Onur Bulut xx, Steven Caulker xx, Manolis Siopis xxx, Anastasios Bakasetas xx, Junior Fernandes xxx, Djalma Campos xx (Efecan Karaca dk. 85 ?), xx Salih Uçan xx (Ceyhun Gülselam dk. 71 x), Papiss Cisse xx
Yedekler Eray Birniçan, Kaan Kanak, Emircan Altıntaş, Umut Güneş, Musa Çağıran, Mustafa Pektemek, Yacine Bammou
Teknik Direktör: Erol Bulut
Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle xx, Sakıb Aytaç xx, Teenage Hadebe xx (Mustafa Akbaş dk. 72 x), Arturo Mina xx, Issam Chebake xx, Thievy Bifouma xx, Mitchell Donald xx (Remi Walter dk. 64 x), Ghaylen Chaaleli xx, Murat Yıldırım xx, Gökhan Töre xx, Umut Bulut x (Vidar Kjartansson dk. 56 ?)
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Özer Özdemir, Karim Hafez, Ahmed Ildiz, Youssouf Ndayishimiye, Erkan Kaş,
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Anastasios Bakasetas (dk. 46 pen.) (Aytemiz Alanyaspor), Issam Chebake (dk. 90+4) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Fabrice N'Sakala (dk. 60) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Welinton Silva, Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Teenage Hadebe, Murat Yıldırım, Arturo Mina (Yeni Malatyaspor)

ANTALYA

02 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1
Bucaklılar eski mezunlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Bucaklılar eski mezunlarla bir araya geldi
Korkuteli’nde “Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesi
YEREL HABERLER Korkuteli’nde “Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz” ...
ALTİD Başkanı Sili: "Tanıtım çalışmalarına ağırlık veriyoruz"
YEREL HABERLER ALTİD Başkanı Sili: "Tanıtım çalışmalarına ağırlık ...
Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk ...
TGF Türkiye Golf Turu'nda 2'nci ayak sona erdi
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu'nda 2'nci ayak sona erdi
Serik Belediyespor - Çatalcaspor: 2-0
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Çatalcaspor: 2-0
Eşinin öldüğünü öğrenince 'yaptıklarının cezasını çekiyor' dedi Altı metrekarelik barakada verdiği yaşam mücadelesini kaybetti Eşinin öldüğünü haber veren komşuya “Sabah sabah piyangodan mı çıktın” cevabı
YEREL HABERLER Eşinin öldüğünü öğrenince 'yaptıklarının cezasını ...
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti
YEREL HABERLER Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere ...
Eşinin öldüğünü komşusundan öğrenen kadından şoke eden cevap
YEREL HABERLER Eşinin öldüğünü komşusundan öğrenen kadından şoke ...
Antalya’da şubat ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER Antalya’da şubat ayında deniz keyfi
Antalya'da tüm zamanların Ocak ayı rekoru 2020 Ocak ayı rakamları 186 bin 225 olarak belirlendi Geçen yıla göre yüzde 30'luk artış
YEREL HABERLER Antalya'da tüm zamanların Ocak ayı rekoru 2020 Ocak ...
DTO Antalya Şubesi EMITT Fuarında deniz turizmini tanıttı
YEREL HABERLER DTO Antalya Şubesi EMITT Fuarında deniz turizmini ...
Kazada oğlunu kaybeden anne sürücüye 15 bin TL ceza verilince gözyaşlarına boğuldu Anne Nuray Ustali: “Ona ödül verildi” “Ciğerim sızlıyor. Balkondan oğlumun geldiği yerlere bakamıyorum. Arkadaşlarına sarılıyorum, onun kokusunu arıyorum"
YEREL HABERLER Kazada oğlunu kaybeden anne sürücüye 15 bin TL ceza ...
Seyir halindeyken arkalarından gelen araca yumurta attılar Trafiği tehlikeye düşüren olayın şaka mı yoksa taciz mi olduğu merak konusu oldu
YEREL HABERLER Seyir halindeyken arkalarından gelen araca yumurta ...
Kovalamaca sonunda uyuşturucuyla 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kovalamaca sonunda uyuşturucuyla 2 şüpheli yakalandı
Antalya'ya ocak ayında Rus ve Alman ilgisi
YEREL HABERLER Antalya'ya ocak ayında Rus ve Alman ilgisi
Golfçüler depremzedeler için sahaya çıktı
YEREL HABERLER Golfçüler depremzedeler için sahaya çıktı
Mutlu aile olmanın yolları anlatıldı
YEREL HABERLER Mutlu aile olmanın yolları anlatıldı
Kadın hentbol takımı rövanşı aldı
YEREL HABERLER Kadın hentbol takımı rövanşı aldı
Kepez’den çocuklara 3 park daha
YEREL HABERLER Kepez’den çocuklara 3 park daha
Antalyaspor evinde galibiyete hasret
YEREL HABERLER Antalyaspor evinde galibiyete hasret
Okey takozuyla camı kırdı, 5 bin TL'yi alıp yere yağ döktükten sonra kaçtı
YEREL HABERLER Okey takozuyla camı kırdı, 5 bin TL'yi alıp yere yağ ...
EMITT’te Kaş ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER EMITT’te Kaş ilgi odağı oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X