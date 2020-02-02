Kemal Özdeş: “Kalan haftalarda da tüm maçları kazanmak için uğraşacağız”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından, "Bugün 21 kaybettik. Alanya takımını da kutluyorum kazandıkları için. Kalan haftalarda da tüm maçları kazanmak için uğraşacağız” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da şifalar dilediğini söyledi. Özdeş, “Öncelikle geçtiğimiz hafta Elazığ'da olan deprem hem Elazığ, hemşehrimiz Malatya'nın sınır ilçelerini etkiledi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da şifalar diliyorum. Geçtiğimiz haftalarda da hem maçlarda hem statlarda orada bulunan depremzedelerle ilgili çok iyi destekler oldu. Çok iyi birlik beraberlik mesajları oldu tüm statlarda, tüm spor camiasında. Hafta içi, bugün de burada Alanyaspor bu maçın gelirini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Alanyaspor başkanına ve yönetim kuruluna ve Alanya halkına da teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Alanyaspor savunmayı oldukça etkili yaptı”

Bugün 21 kaybettiklerini ifade eden Özdeş, “Belki oyunun özeti ilk yarının son dakikasında yediğimiz gol, ikinci yarının başında penaltıdan yediğimiz gol. İlk yarı belki Alanya takımını 15’inci dakikadan sonra doğru pozisyon alarak doğru savunduk. Kazandığımız toplarla da final paslarını değerlendirirsek doğru hücum etmeye başladık. İlk yarının ikinci bölümünde topa doğru sahip olduk. Belki devre arasına ihtiyacımız varken ofansif olarak organizasyonu belirleyecekken, 10 geriye düşmek planları bozuyor. Bu kez aynı oyunu biraz daha riskli cesaretle oynamak gerekiyordu. Buna da ikinci yarının başındaki penaltı engel oldu. Oyunun penaltıdan sonrasında 10 dakika bocalama, sonra yine oyuna ortak olduk. Alanya takımı kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Ondan sonraki dakikalar bizde sıkıntılar ve problemler başladı. Alanya takımı kendi yarı alanını savundu. Bu savunmayı da oldukça etkili yaptı. Biz çabuk ve acele oynadık. Oyunun yönünü değiştiremedik. Belki 90+3'te gol attığımız pozisyondaki gibi ataklarımızı çeşitlendirebilseydik. Bugün 21 kaybettik. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Alanya takımını da kutluyorum kazandıkları için. Şimdi önümüzde Ankaragücü maçı var. Bizim 9 maçımız içeride 6'sı dış sahada. Takımım oldukça kaliteli oyunculardan kurulu. Aramıza yeni katılan arkadaşlar daha antrenman yapmadan bugün süre aldılar. Şimdi daha etkili oyunlar, daha güçlü bir oyun oynamamız gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Önümüzdeki hafta cuma günü Ankaragücü ile umuyorum buna başlarız. Bulunduğumuz yer, camiamıza uygun bir sıralama değil. Buradan çıkabilecek gücü var. Hem kulübünün hem de oyuncularının kalitesi. Şimdi bunu gerçekleştirmek için uğraşacağız. Ve kalan haftalarda da tüm maçları kazanmak için uğraşacağız” diye konuştu.

ANTALYA 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:31

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