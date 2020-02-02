Metruk binada çıkan yangın korkuttu

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da kullanılmayan bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın, çevre binada yaşayan vatandaşları korkuttu.

Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki kullanılmayan bir apartmanın 4’üncü katında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 3 itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

ANTALYA 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:29

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.