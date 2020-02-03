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Yıllarca tadını unuttuğu çikolatadan şimdi günde iki paket yiyor

DHA

ANTALYA'da, 20 yıl önce geçirdiği mide kanseri ameliyatının ardından sağlığına kavuştuğunu zannederken bu kez yediği her şeyi kusmaya başlayan Zeynep Karasu (60), 42 kilodan 37 kiloya düştü. 20 dakikalık ameliyatın ardından istediğini yemeye başlayınca üç ayda 45 kiloya yükselen Karasu, 20 yıldır en çok özlediği çikolatadan şimdi günde iki paket yiyor.
Antalya'da yaşayan iki çocuk annesi Zeynep Karasu, 20 yıl önce mide kanseri tanısının ardından ameliyat oldu. Sağlığına kavuştuğunu düşünen Karasu, mide bulantısıyla uyanarak kusmaya başladı. Her yediğini kusan Karasu, 42 kiloyla girdiği mide kanseri ameliyatının ardından bu süreçte 37 kiloya düştü. Hiçbir şey yiyemeyen Karasu, sosyal hayattan da kopmaya başladı. Yanında poşetle gezen Zeynep Karasu, pek çok hastaneye başvurmasına karşın şifa bulamadı.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Tuğrul Çakır'a Üç ay önce başvuran Karasu'nun, tetkikler sonunda ince bağırsağının mideye safra götüren 20 santimlik bölümünün çıkarılmasına karar verildi. Karasu, 20 dakika süren başarılı ameliyatın ardından, yıllardır hasret kaldığı başta çikolata olmak üzere sevdiği her şeyi yemeye başladı. 45 kiloya yükselen, kendini mutlu ve sağlıklı hisseden Karasu, doktorlarına minnettar olduğunu söyledi.
'20 YILIN ACISINI ÇIKARIYORUM'
Mide kanseri ameliyatının ardından yaşadığı sıkıntılı yılların sona erdiğini belirten Zeynep Karasu, çok mutlu olduğunu söyledi. Gece uyurken mide bulantısıyla uyandığını ve kusmaya başladığını anlatan Karasu, "Hiçbir yemeği yiyemiyordum. Kusmamak için az da olsa bir şey yesem 4-5 saat yatmak zorunda kalıyordum. Dışarda yemeğe gidemiyordum. Tüm bunların hepsi bir ameliyatla sona erdi" dedi. Şimdi 20 yılın acısını çıkardığını, artık her istediğini yiyebildiğini söyleyen Karasu, "Çok şükür çok iyiyim. Kilo da aldım" diye konuştu.
Karasu, 20 yıl boyunca en çok tatlıları özlediğini belirterek, "Mesela çikolata yediğim an hemen fenalaşıyor, kusuyordum. Şimdi 20 yılın acısını çıkarıyorum. Ameliyattan sonra kendimi toparladığımda ilk yediğim çikolata oldu. Her gün iki paket çikolata yiyorum" ifadelerini kullandı. Karasu, kendisini sağılığına kavuşturan doktorlarına teşekkür etti.
Zeynep Karasu'nun kızı Hülya Bağdat (34) ise annesinin ameliyattan sonra istediği her şeyi yiyebilmesinden dolayı kendilerinin de çok mutlu olduğunu belirtti. Bağdat, "Çikolata en sevdiği yiyecekti şimdi en fazla onu yiyor" dedi.
VARİL DOLUSU SAFRA ÇIKARMIŞ
Ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Tuğrul Çakır, hastanın 20 yıl boyunca sürekli acil servislere başvurduğunu belirterek, "Çok üzüntü verici bir hastaydı benim için. Yeme içme fonksiyonlarını kaybetmişti. 20 yıl önce geçirdiği mide kanseri ameliyatı yetmezmiş gibi bir de ameliyattan sonra safra kusmalarının devam etmesi, hastanın sosyal hayatını da etkilemişti. Her ortamda elinde poşetle gezmek zorunda kalan biriydi. 20 yılda neredeyse varil dolusu kusması olan bir hastaydı" dedi.
20 YILLIK ŞİKAYETİ 20 DAKİKALIK AMELİYATLA SON BULDU
Zeynep Karasu kendilerine başvurduğunda hekim arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunduklarını, konsey toplantıları yaptıklarını anlatan Doç. Dr. Çakır, şunları kaydetti:
"Hastanın safralı kusması ve ağız içi, yemek borusu ile dilinin simsiyah olmasının sebebinin, mideye doğru yoğun safra akışı olduğunu belirledik. Safranın aşağıya akması gerekirken yukarı doğru hareket ederek ağız içerisine kadar ulaşan miktarlara geldiğini gördük. Bunu engellemek bir ameliyat gerçekleştirdik. Yaptığımız iş sadece ince bağırsağın mideye safra götüren 20 santimlik kolunu çıkarmaktı. 20 yıllık şikayete, 20 dakikalık meliyatla çözüm bulduğumuzu gördük."
'BİZİ EN ÇOK DUYGULANDIRAN AMELİYAT'
Doç. Dr. Çakır, ekip arkadaşlarıyla birlikte 2019 yılında gerçekleştirdikleri yüzlerce ameliyat içerisinde kendilerini en çok duygulandıran ameliyatın bu olduğunu sözlerine ekleyerek, "Çünkü bir insana tekrar yeme içme fonksiyonlarını kazandırdık" dedi.

ANTALYA

03 Şubat 2020 Pazartesi

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