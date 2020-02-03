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Best Model tacını babası için kazandı

DHA

GEÇEN yıl Girne'de düzenlenen 32'nci Best Model Türkiye'de ikincilik tacı takan Tutku Aygan (22), 1,5 yıl önce kaybettiği babası Tekin Aygan'ın hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. İstanbul'da oturan Aygan, mankenler kraliçesinin seçildiği yarışmada derece almanın gurur verici olduğunu söyledi.
İstanbul'da doğup büyüyen, 2009 yılında Beşiktaş Spor Kulübü Basketbol Takımı'nda profesyonel spor hayatına başlayan Tutku Aygan, 2019'da Girne'de düzenlenen Best Model Türkiye yarışmasında ikinci oldu. Babasını 1.5 yıl önce kanser nedeniyle kaybeden Tutku Aygan, Best Model'e katılıp taç kazanarak onun hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Babasını 1.5 yıl önce kanser nedeniyle kaybettiğini anlatan Aygan, "Beni Best Model'a katılmam için sürekli teşvik ediyordu. Ben cesaret edemiyordum. Aramızdan ayrılmasından sonra babamın hayalini gerçekleştirmek için yarışmaya başvurdum. Yarışmada ikinci oldum. Final gecesinin hemen ardından İstanbul'a dönüp babamın mezarına gittim. Taç kazandığımı anlattım. O beni cennetten izliyor ve eminim benimle gurur duyuyor. Best Model tacını babam için kazandım" diye konuştu. 
BASKETBOL HAYATINI ÜNİVERSİTE İÇİN BIRAKTI
Yaklaşık 8 yıl Beşiktaş Basketbol Takımı'nda minikler, küçükler, yıldız ve gençler olmak üzere mücadele ettiğini anlatan Tutku Aygan, üniversite ile birlikte spor hayatına son verdiğini söyledi. İstanbul Arel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dördüncü sınıf öğrencisi Aygan, siyasete duyarlılığını gelecek ve kariyer planları arasında ilk sırada tuttuğunu belirtti. 
'TAZE BEST MODEL OLARAK, KENDİMİ KANITLIYORUM'
Aygan, yarışmanın ardından defileden defileye koştuğunu anlattı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinde düzenlenen moda etkinliklerinde podyuma çıkan Aygan, "Best Model tacı, mankenler kraliçesinin belirlendiği bir yarışma. Bu nedenle profesyonel mankenlerin arasında jürinin yüksek oyuyla ikinci seçilmek gurur verici. Profesyonel mankenlik yaşantıma devam ediyorum. İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen moda etkinliklerinde podyuma çıkıyorum. 5 aylık bir best model olarak, tacımın farkını işimde hissetmeye başladım. Podyumda, best model olarak yürümek gurur veriyor" diye konuştu.
ÜNİVERSİTEDEN SONRA SIRA OYUNCULUKTA
Üniversite eğitimini bu yıl tamamlayacağını ve mezun olacağını sözlerine ekleyen Aygan, "24 saatimi işime vereceğim. Mankenlik ve modelliğin dışında oyunculuk üzerine eğitim alacağım. Geleceğimle ilgili planlarım istediğim şekilde ilerliyor. Zorluk yaşadığım anlar da oluyor. Fakat işime sevgim ve saygım zorlukları göğüslememe yardımcı oluyor. Aynı zamanda spordan gelen disiplin ve mücadeleci hırsım podyumlara pozitif yansıyor" dedi.

ANTALYA

03 Şubat 2020 Pazartesi

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