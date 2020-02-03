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Isparta’da 400 bin dekar arazi sulamaya açıldı

İHA

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Isparta şehir merkezine yıllık 10 milyon metreküp içme suyu sağladık. 100 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 16 baraj ve 6 gölet inşa ettik. 399 bin 777 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 593 milyon TL zirai gelir artışı sağladık" dedi.

Isparta’da 400 bin dekar arazi sulamaya açıldı

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Isparta şehir merkezine yıllık 10 milyon metreküp içme suyu sağladık. 100 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 16 baraj ve 6 gölet inşa ettik. 399 bin 777 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 593 milyon TL zirai gelir artışı sağladık" dedi.
DSİ Isparta’da yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada son 17 yılda Isparta’ya devasa yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, "Isparta şehir merkezine yıllık 10 milyon metreküp içme suyu sağladık. 100 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 16 baraj ve 6 gölet inşa ettik. 399 bin 777 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 593 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 132 derenin ıslahını tamamladık" diye belirtti.

"Sulama projeleri bölge için kalkınmanın anahtarı"
Son 17 yılda tamamlanan 57 adet sulama tesisi ile toplam 399 bin 777 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlandığını belirten Aydın “Böylece çiftçilerimize yıllık 593 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 10 adet sulama tesisimizin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca Isparta’nın bereketli topraklarına 29 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz” dedi.
Isparta’nın su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalıştıklarının altını çizen Aydın, "Isparta’ya bugüne kadar 16 baraj ve 6 gölet yaptık. 12 adet barajın inşaat çalışmaları devam ediyor. Isparta’da bugüne kadar 1 adet içme suyu tesisi tamamladık. Bu tesis ile Isparta şehir merkezine yıllık toplam 10 milyon m3 içmesuyu temin ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

“Isparta için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz”
Taşkınlar konusunda da kısa bir değerlendirme yapan Aydın, “Olağan bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor. Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor. Isparta için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda
132 adet dere ıslah tesisi yaparak Isparta şehir merkezi ve 94 meskun mahal, 37 bin 425 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 21 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir” dedi.

ANTALYA

03 Şubat 2020 Pazartesi

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