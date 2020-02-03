Antalyaspor deplasmanda gülüyor Antalyaspor, deplasmanda 10, iç sahada 8 puan topladı

Antalyaspor, Süper Lig'de geride kalan 20 haftada deplasmanda 10, iç sahada ise 8 puan topladı. Kırmızıbeyazlıların dış saha performansı bu bağlamda göz kamaştırıyor.

Antalyaspor, ligin ikinci yarısında üst sıralara tırmanma adına kadrosunu Lukas Podolski, Fedor Kudryashov, Adis Jahovic, Sinan Gümüş, Ersan Adem Gülüm, Veysel Sarı, Delvin N’Dinga ve Adem Metin Türk ile güçlendirdi. Yapılan takviyelerin meyvesini kısa sürede alan kırmızıbeyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselirken, 3 lig maçında aldığı 4 puanla da düşme hattının üzerine çıktı.

İkinci yarının ilk müsabakasında Göztepe’ye sahasında 30 mağlup olan Antalyaspor, bir sonraki hafta deplasmanda Denizlispor’u 3 golle geçti. Süper Lig’in 20. haftasında evindeki Konyaspor karşılaşmasına da mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Antalyaspor, 00 berabere kaldı. Rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Akdeniz temsilcisi, 18 puanla ligde 15. sıradaki yerini korudu.

Öte yandan Antalyaspor, ligde deplasmanda aldığı puanlarla dikkat çekiyor. Kırmızıbeyazlı takım, sahasında 5 beraberlik 1 galibiyet alırken, deplasmanda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.



Deplasmanda 10, iç sahada 8 puan

Antalyaspor, dış sahada Göztepe’yi 10, Fenerbahçe’yi 10, Denizlispor’u 30 mağlup ederken, Konyaspor ile de 00 berabere kaldı.

Kırmızıbeyazlılar, iç sahada da Malatyaspor’u 30 yenerken, Ankaragücü, Kayserispor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile 22, Alanyaspor ile Konyaspor mücadelelerinden de golsüz eşitlikle ayrıldı.

ANTALYA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:30

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