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Afyon OSB’lerine Antalya daveti Başkan Bahar, Afyon'daki OSB’leri ziyaret etti

İHA

Antalya OSB Başkanı, OSBÜK Bölge Koordinatörü Ali Bahar, Afyon merkez ve ilçelerinde bulunan 5 organize sanayi bölgesini ziyaret edip mevcut durumları hakkında bilgi aldı.

Afyon OSB’lerine Antalya daveti Başkan Bahar, Afyon'daki OSB’leri ziyaret etti

Antalya OSB Başkanı, OSBÜK Bölge Koordinatörü Ali Bahar, Afyon merkez ve ilçelerinde bulunan 5 organize sanayi bölgesini ziyaret edip mevcut durumları hakkında bilgi aldı.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından Isparta, Burdur ve Afyon’daki 15 organize sanayi bölgesinin, Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilen OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Afyon merkez ve ilçelerinde bulunan 5 organize sanayi bölgesini ziyaret ederek OSB’lerin durumları hakkında bilgi aldı.
Afyon temaslarına Dazkırı OSB ile başlayan Başkan Bahar’a, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin eşlik etti. Dazkırı OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun ile Kaymakamlık binasında bir araya gelen Bahar, Dazkırı OSB’nin mevcut durumu ve kuruluşundan bu güne kadar geçen süre içerisinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi aldı. Dazkırı OSB’nin alt yapı çalışmalarının 15 yıldır tamamlanamadığını öğrenen Başkan Bahar, gerekli kaynağın bulunup alt yapı çalışmalarına başlanılması için OSBÜK ve Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunacağını belirtti.
Günün ikinci ziyaretini Dinar OSB’ye yapan Bahar, Dinar OSB Başkan Vekili ve Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ile makamında görüştü. Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Bağırkan’ın da katıldığı toplantıda Dinar OSB’nin gelişmesini ve ilçeye daha fazla katma değer oluşturmasını sağlayacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Dinar’dan, Afyon’un Sandıklı ilçesine geçen Bahar, Sandıklı OSB Başkanı, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile bir araya geldi. Bölgedeki fabrikalardan birinde gerçekleşen görüşmede, Burdur, Isparta ve Afyon’daki 15 OSB’nin, Antalya OSB liderliğinde güç birliği yapmasının, OSB’lere ve bulundukları ilçelere önemli avantajlar sağlayacağı, Sandıklı OSB’nin tüm imkanları ile çalışmalara katkıda bulunacağı belirtildi.
Günün dördüncü ziyaretini Şuhut ilçesine yapan Bahar, Şuhut OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Başkan Vekili, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ile bir toplantı gerçekleştirdi. Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda Şuhut OSB’yi yatırımcılar için cazip kılacak çalışmalar ve mevcut sanayicilere sağlanacak faydalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Görüşmenin Şuhut OSB açısından oldukça verimli geçtiğini belirten Kaymakam Kaya, ziyareti ve OSB’nin gelişmesi için verdiği fikirlerden dolayı Bahar’a teşekkür etti.
Afyon temaslarını Afyonkarahisar OSB ile sonlandıran Bahar, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay yaptığı görüşmede OSB’nin mevcut durumu ve ortaklaşa yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Mayıs ayında Afyon, Isparta ve Burdur’daki 15 OSB’nin Başkan ve yönetimleri ile Antalya OSB’de bir çalıştay düzenleyeceklerini, OSB’lerin sorun, talep ve önerilerini bir rapor haline getirip OSBÜK’e sunacaklarını belirten Bahar, ziyaret ettiği tüm OSB’lerin başkan ve yönetimlerini Antalya’ya davet etti.

Antalya'ya davet
Şu ana kadar Burdur ve Afyon’daki 8 OSB’nin yönetimi ile görüştüğünü, Afyon’daki diğer 4 OSB ve Isparta’daki 3 OSB’yi de en yakın zamanda ziyaret edeceğini belirten Bahar, “Görüştüğümüz tüm OSB başkanları, Bölge Koordinatörlüğü projesini büyük bir teveccüh ile sahiplendi. İlk temaslarımızda projenin amacını anlatıp OSB’ler arasında bir iletişim köprüsü kuruyoruz. Görüşmelerimiz kapsamında sunduğumuz fikirlerin, yaptığımız deneyim paylaşımlarının OSB yönetimlerinde heyecan yaşattığını görmekten son derece memnunuz. Değerli başkanların hepsi Antalya’da düzenleyeceğimiz çalıştaya katılacağını beyan etti. 15 OSB’nin katılımıyla gerçekleşecek çalıştayın, havza OSB’lerinin ve bulundukları bölgelerin gelişip güçlenmesinde önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz” dedi.

ANTALYA

03 Şubat 2020 Pazartesi

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