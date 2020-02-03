Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

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Antalya'da yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı.

Kaza, Serik Boğazkent yolunda dün akşam meydana geldi. 07 AEZ 345 plakalı otomobilin sürücüsü, havanın yağışlı olmasından dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan sürücü, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Elektrik direğinin devrilme riskine karşı TEDAŞ ekipleri çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ANTALYA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:30

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