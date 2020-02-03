AŞT İstibdat Kumpanyası ile perdelerini açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AŞT İstibdat Kumpanyası ile perdelerini açtı

İHA

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), genç ve dinamik kadrosuyla sahneye koyduğu "İstibdat Kumpanyası" oyunu ile perdelerini açtı. İki perdeden oluşan oyun seyircilere kahkaha tufanı yaşatırken, oyuncular ayakta alkışlandı.

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), genç ve dinamik kadrosuyla sahneye koyduğu “İstibdat Kumpanyası” oyunu ile perdelerini açtı. İki perdeden oluşan oyun seyircilere kahkaha tufanı yaşatırken, oyuncular ayakta alkışlandı.
Yeni oyuncularla kadrosunu güçlendiren Antalya Şehir Tiyatroları sezonun ilk oyunu olan “İstibdat Kumpanyası” ile tiyatro sevenlerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda sahnelenen oyunu izlemek için gelen vatandaşlar saatler öncesinden salonu doldurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Temizer, Cumhuriyet Halk Partisi Kepez İlçe Başkanı Önder Kurnaz da oyunu izleyenler arasında yer aldı. 2 perdelik komedi türündeki oyun izleyenleri kahkahaya boğdu. Performansları ile beğeni toplayan AŞT oyuncuları oyun sonunda ayakta alkışlandı.

"İyi ki sanat var"
Oyun sonunda Tuncer, Yönetmen Mine Tüzen Tüfekçioğlu’na ve oyunun yazarı Uğur Saatçi’ye çiçek takdim etti. Çok başarılı bir oyun izlediklerini ifade eden Tuncer, “Harikaydınız. Hepimiz çok eğlendik, çok güzel zaman geçirdik. İyi ki varsınız. İyi ki sanat var. Antalya Büyükşehir Belediyemizin Şehir Tiyatroları iyi ki var. Hiçbir zaman perdemiz kapanmayacak. Sizler adına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyorum. Size her zaman inandık her zaman arkanızdayız ve her zaman birlikte olacağız” dedi.
Uğur Saatçi’nin yazdığı 2 perdelik müzikli oyunun yönetmenliğini Mine Tüzen Tüfekçioğlu yapıyor. AŞT’nin yenilenmiş kadrosundan 14 tiyatrocunun sahnelediği ‘İstibdat Kumpanyası’, Sultan Abdülhamid döneminde tiyatronun sarayla olan ilişkisini ince bir mizahla ele alıyor. İstibdat Kumpanyası 9, 16 ve 23 Şubat tarihlerinde AKM’de seyirciyle buluşmaya devam edecek.

ANTALYA

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsmail Balaban dünya şampiyonu oldu Büyükşehir pehlivanı Türkiye’ye gurur yaşattı
YEREL HABERLER İsmail Balaban dünya şampiyonu oldu Büyükşehir ...
Antalyaspor'un yeni gözdesi
YEREL HABERLER Antalyaspor'un yeni gözdesi
Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, Süper Amatör Lige yükseldi
YEREL HABERLER Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, Süper Amatör Lige ...
Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı
Gazipaşa'da sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu
YEREL HABERLER Gazipaşa'da sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu
Afyon OSB’lerine Antalya daveti Başkan Bahar, Afyon'daki OSB’leri ziyaret etti
YEREL HABERLER Afyon OSB’lerine Antalya daveti Başkan Bahar, ...
Koronavirüs, maske fiyatlarını da artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs, maske fiyatlarını da artırdı
Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi
Antalyaspor deplasmanda gülüyor Antalyaspor, deplasmanda 10, iç sahada 8 puan topladı
YEREL HABERLER Antalyaspor deplasmanda gülüyor Antalyaspor, ...
Manavgat emniyetine 3 yeni araç
YEREL HABERLER Manavgat emniyetine 3 yeni araç
Burdur’da 26 adet sulama tesisi, 14 baraj ve 1 gölet tamamlandı
YEREL HABERLER Burdur’da 26 adet sulama tesisi, 14 baraj ve 1 gölet ...
Isparta’da 400 bin dekar arazi sulamaya açıldı
YEREL HABERLER Isparta’da 400 bin dekar arazi sulamaya açıldı
Kapısız evde yaşayan ailenin 'akrep' korkusu
YEREL HABERLER Kapısız evde yaşayan ailenin 'akrep' korkusu
Best Model tacını babası için kazandı
YEREL HABERLER Best Model tacını babası için kazandı
Yıllarca tadını unuttuğu çikolatadan şimdi günde iki paket yiyor
YEREL HABERLER Yıllarca tadını unuttuğu çikolatadan şimdi günde iki ...
Hırsızlık için 1 ay önce Antalya'ya gelen 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık için 1 ay önce Antalya'ya gelen 3 şüpheli ...
Antalya'da kapı göbeklerini kırıp 11 evi soyan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kapı göbeklerini kırıp 11 evi soyan ...
Alanya’da iki otele kaçak içki baskını
YEREL HABERLER Alanya’da iki otele kaçak içki baskını
Boş binada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Boş binada çıkan yangın korkuttu
Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ...
Metruk binada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Metruk binada çıkan yangın korkuttu
Kemal Özdeş: “Kalan haftalarda da tüm maçları kazanmak için uğraşacağız”
YEREL HABERLER Kemal Özdeş: “Kalan haftalarda da tüm maçları ...
Erol Bulut: “İyi bir oyun sergiledik”
YEREL HABERLER Erol Bulut: “İyi bir oyun sergiledik”
Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X