Döverek öldürdü, 'Tanımam, hatırlamıyorum' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Döverek öldürdü, 'Tanımam, hatırlamıyorum' dedi

DHA

ANTALYA'da Cafer Çağımnı'yı (62) aşırı alkollüyken sebepsiz yere döverek öldüren tutuklu sanık Yasin Turgut, savcıya, "Şahsı tanımam, husumetim yok, hatırlamıyorum" dedi. Sanığın 16 yıla kadar hapsi isteniyor.
Olay, geçen yıl 2 Mayıs tarihinde, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir barda garsonluk yapan ve aşırı derecede alkollü olduğu iddia edilen Yasin Turgut (31), daha önce tanımadığı, başka bir barda aşçı olarak çalışan Cafer Çağımnı'nın aracına bindikten sonra bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin Turgut, Cafer Çağımnı'ya saldırarak darbetmeye başladı. Aldığı darbeler sonucu kaldırıma düşen Çağımnı'ya bu kez tekme atarak ağır şekilde yaralayan Yasin Turgut, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Turgut tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Cafer Çağımnı ise 1,5 ay sonra yaşamını yitirdi.
Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen otopsi raporunda, "Maktulün ölümünün adli tahkikatta belirtildiği şekilde, etkili eylemle oluşabilir şekilde, künt kafa travmasına bağlı maksilla kırığı ile birlikte beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu" ifadeleri yer aldı.
Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Duruşmaya tutuklu sanık Yasin Turgut, öldürülen Cafer Çağımnı'nın eşi Songül Çağımnı ile taraf avukatları katıldı. 16 yıla kadar hapsi istenen sanık Yasin Turgut, aşırı alkollü olması nedeniyle maktulün aracına neden ve nasıl bindiğini hatırlamadığını, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi. Şikayetçi Songül Çağımnı ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında otopsi raporuna dikkat çekerek, "Olay tarihinde aynı araçtan inen sanık maktule saldırarak darbetmiş, kaldırıma düşen maktule sürekli tekme atmış ve maktulü ağır derecede yaralamıştır. Maktul hastanede vefat etmiştir. Olayda, sanığın mağdurun hayati bölgesi olan yüz ve kafa bölgesine tekme ve yumrukla birden fazla vurması eylemi, sanık ve maktulün önceye dayanan dosyaya yansıyan husumetlerinin bulunmaması birlikte değerlendirildiğinde sanığın maktule karşı 'ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' eyleminden sorumlu olduğu anlaşılmıştır" dedi.
Sanığın tutukluluğuna devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

ANTALYA

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

IPM Eseen Fuarında Türkiye rüzgarı esti
YEREL HABERLER IPM Eseen Fuarında Türkiye rüzgarı esti
Tartıştığı kişiyi darp edip öldürdü, "Pişmanım" dedi Eğlence mekanı çıkışında aracına bindiği adamı döverek ölümüne sebep oldu İlk kez hakim karşısına çıkan sanık "Alkollüydüm, pişmanım" dedi
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi darp edip öldürdü, "Pişmanım" ...
Çocuklarda güçlü bağışıklık sistemi için 9 beslenme önerisi Uz. Dr. Eser Akkuş: "Çocukların bol sıvı tüketmesini sağlayın"
YEREL HABERLER Çocuklarda güçlü bağışıklık sistemi için 9 beslenme önerisi Uz. ...
İsmail Balaban dünya şampiyonu oldu Büyükşehir pehlivanı Türkiye’ye gurur yaşattı
YEREL HABERLER İsmail Balaban dünya şampiyonu oldu Büyükşehir ...
Antalyaspor'un yeni gözdesi
YEREL HABERLER Antalyaspor'un yeni gözdesi
Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, Süper Amatör Lige yükseldi
YEREL HABERLER Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, Süper Amatör Lige ...
AŞT İstibdat Kumpanyası ile perdelerini açtı
YEREL HABERLER AŞT İstibdat Kumpanyası ile perdelerini açtı
Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı
Gazipaşa'da sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu
YEREL HABERLER Gazipaşa'da sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu
Afyon OSB’lerine Antalya daveti Başkan Bahar, Afyon'daki OSB’leri ziyaret etti
YEREL HABERLER Afyon OSB’lerine Antalya daveti Başkan Bahar, ...
Koronavirüs, maske fiyatlarını da artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs, maske fiyatlarını da artırdı
Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi
Antalyaspor deplasmanda gülüyor Antalyaspor, deplasmanda 10, iç sahada 8 puan topladı
YEREL HABERLER Antalyaspor deplasmanda gülüyor Antalyaspor, ...
Manavgat emniyetine 3 yeni araç
YEREL HABERLER Manavgat emniyetine 3 yeni araç
Burdur’da 26 adet sulama tesisi, 14 baraj ve 1 gölet tamamlandı
YEREL HABERLER Burdur’da 26 adet sulama tesisi, 14 baraj ve 1 gölet ...
Isparta’da 400 bin dekar arazi sulamaya açıldı
YEREL HABERLER Isparta’da 400 bin dekar arazi sulamaya açıldı
Kapısız evde yaşayan ailenin 'akrep' korkusu
YEREL HABERLER Kapısız evde yaşayan ailenin 'akrep' korkusu
Best Model tacını babası için kazandı
YEREL HABERLER Best Model tacını babası için kazandı
Yıllarca tadını unuttuğu çikolatadan şimdi günde iki paket yiyor
YEREL HABERLER Yıllarca tadını unuttuğu çikolatadan şimdi günde iki ...
Hırsızlık için 1 ay önce Antalya'ya gelen 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık için 1 ay önce Antalya'ya gelen 3 şüpheli ...
Antalya'da kapı göbeklerini kırıp 11 evi soyan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kapı göbeklerini kırıp 11 evi soyan ...
Alanya’da iki otele kaçak içki baskını
YEREL HABERLER Alanya’da iki otele kaçak içki baskını
Boş binada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Boş binada çıkan yangın korkuttu
Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X