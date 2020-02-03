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Başkan Uysal, “Kentsel dönüşüm ada bazında olmalı”

İHA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclisi Şehircilik ve İnşaat Komisyonunca hazırlanan Kentsel Dönüşüm Raporunun 2’nci derece deprem bölgesinde yer alan Antalya için çok önemli bir çalışma olduğunu belirterek, ada bazında yapılacak çalışmalara destek vereceklerini söyledi.
ATSO Meclisi’nin ihtisas komisyonları arasında yer alan Şehircilik ve İnşaat Komisyonu üyeleri, Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette komisyon üyeleri, Başkan Uysal’a hazırladıkları Antalya’nın kentsel dönüşüm raporunu sundu. Başkan Uysal, raporun 2’nci derece deprem bölgesi içinde yer alan Antalya için çok önemli ve değerli çalışma olduğunu söyledi. Ancak kentsel dönüşüm sadece inşaat sektörünün ticaret hacminin genişlediği bir süreç olarak olmaması gerektiğini belirten Başkan Uysal, “Kentsel dönüşüm, olası depremlere karşı dayanıklı binalar inşa ederken yeşil alanlarıyla, meydanlarıyla çocuklarımızın geleceği için daha güzel şehir oluşturmanın vesilesi olmalıdır” dedi.
Bu çerçevede kentsel dönüşüm parsel bazında değil ada bazında ele alınması gerektiğini ve bu önerilerini defaten dile getirdiklerini belirten Başkan Uysal, “Eğer yeterli sosyal donatı ve yeşil alanlarına sahip, otopark ve trafik sorunu bulunmayan, insanları sağlıklı konutlarda barınan bir kentten yanaysak parsel bazında değil ada bazında kentsel dönüşüme olanak tanımalıyız” diye konuştu. Parsel bazında yapılacak uygulamaların sadece yenileme çalışması olacağına ve kentin trafik, ulaşım, çevre, riskli yapı stoku gibi hiçbir sorununa çözüm getirmeyeceğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Bizim kentsel dönüşüm anlayışımızın özünde ‘insan’ vardır, ‘İnsan yaşamı’ vardır. Bütünsel nitelikte, ada bazında yapılacak dönüşümün yaşam kalitesini artıracağını öngörmekteyiz” dedi. Başkan Uysal, ada bazında kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için yasalarda hemen bir değişikliğin yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

ANTALYA

03 Şubat 2020 Pazartesi

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