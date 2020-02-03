Antalya'nın Manavgat ilçesinde tek başına yatalak ve bakıma muhtaç şekilde yaşadığı 6 metrekarelik barakada yaşamını yitiren Remzi Polat, Kavaklı Mezarlığında toprağa verildi. Komşusu Erdem Belen'in Polat'ın eşini arayarak öldüğünü söylemesi üzerine eşinden “Yaptıklarının cezasını çekiyor. Sabah sabah piyangodan mı çıktın sen” cevabını aldığı Remzi Polat’ı son yolculuğuna imam ve görevliler dahil 10 kişi uğurladı. Yaşlı adamın cenazesine öldüğünde yanında olan komşuları ve basın mensuplarının yanı sıra Zonguldak’tan gelen 5 akrabası dışında kimse gelmedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 metrekarelik barakada tek başına yatalak ve bakıma muhtaç şekilde yaşayan Remzi Polat (82) örceki gece vefat etti. Bakımını yapan ve ihtiyaçlarını karşılayan komşusu Erdem Belen, Polat'ın eşini arayarak öldüğünü söylemesi üzerinde eşinden “Yaptıklarının cezasını çekiyor. Sabah sabah piyangodan mı çıktın sen” cevabını aldı.

Eski eşi ve oğlu öldükten sonra Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden 20 sene önce Manavgat’a gelen ve bir süre baharatçılık yaptıktan sonra işleri bozulunca işçi olarak çeşitli yerlerde çalışan Remzi Polat (82), dün gece 6 metrekarelik bir barakada verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Remzi Polat’ın bakımını yapan Erdem Belen, “Dün gece kendisine süt ve meyve suyu içirdik. Bugün sabah babamı aradım, Remzi amcaya bak dedim. Saat 09.00 sıralarında babam bakmaya geldiğinde ölmüş. Beni arayınca ben de buraya geldim” dedi.



"5 kız kardeşi bana başsağlığı dilediler"

Polat’ın uzun süredir Manavgat’ta yaşadığını, 1 yıldır 6 metrekarelik barakada kaldığını anlatan Belen, Polat'ı haftada 23 defa hastanenin acil servisine götürdüğünü ifade ederek, "5 tane kız kardeşi var. Hep aradık ama kimse ilgilenmiyor. Öldüğünü haber verdik. Bana ‘başın sağ olsun’ dediler" diye konuştu.



"Piyangodan mı çıktın sen" cevabı

Belen, gazetecilerin yanında yabancı uyruklu eşi M. Polat’ı arayarak Remzi Polat’ın öldüğünü söyledi. M. Polat da şaşırarak, “Ben onu hastanede biliyordum. Allah Allah. O kendi yaptıklarının cezasını çekiyor. Bana çektirdi. Emekli parasını ister alır yerim, istersem bir yere bağışlarım. Sabah sabah piyangodan mı çıktın sen” diyerek telefonu kapattı.İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Polat’ın öldüğü belirlendi. Polat’ın cenazesi morga kaldırıldı.



Cenazesi de ölümü gibi yalnız oldu

Remzi Polat’ın Kavaklı Mezarlığındaki cenazesine yaşamının son yılında kendisiyle ilgilenen 45 komşusu ile Zonguldak’ın Ereğli İlçesinden gelen 2 kız kardeşi, dayısının oğlu ve eniştesi katıldı. Toplam 10 kişinin katıldığı cenazede Remzi Polat’ın mezarına toprak atma görevini Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde görevli personel gerçekleştirdi.

Kameralara görüntülenmek istemediklerini belirten Remzi Polat’ın 2 kız kardeşi ve diğer akrabaları, Remzi Polat’ın kağıt üzerinde evli göründüğü kadının hiçbir zaman gerçek eşi olmadığını, yetkililerin bu durumu araştırarak kardeşleri üzerinden maaş almasının önüne geçmesi gerektiğini, bu konuda gerekli girişimlerde bulunacaklarını dile getirdiler.

ANTALYA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:30

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