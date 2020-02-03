AÜ’de Prof. Dr. Tomris Özben’e Emeklilik Töreni

Akdeniz Üniversitesi’nde 1983 yılından beri öğretim üyesi olan ve bu süreçte rektör yardımcılığı da olmak üzere bir çok idari görevde bulunan Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tomris Özben için emeklilik töreni düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Mor Salon’da gerçekleşen törene Akdeniz Üniversitesi eski rektörleri Prof. Dr. Yaşar Uçar, Prof. Dr. Mustafa Akaydın, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Prof. Dr. Tomris Özben’in ailesi ve çok sayıda akademisyen arkadaşı katıldı. Özgeçmişini ve üniversite hayatı boyunca yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Tomris Özben, akademik hayatında ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar nedeniyle ailesine zaman ayırmadığı için üzgün olduğunu ama emeklilik hayatında çocuklarına, torunlarına ve dostlarına daha çok vakit ayıracağını belirterek törene katılanlara teşekkür etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim ise, “Tomris Özben hocamız 37 yıldır fakültemizde, son 27 yıldır birlikteydik. Gerçekten enerji dolu mükemmel bir öğretim üyesi. Tıp Fakültesi öğrencilerimize, araştırma görevlilerimize yaptıkları katkıları, idari görevlerindeki katkıları, bilimsel olarak hem ulusal hem de uluslararası alandaki başarıları, biyokimya alanında tüm bilim dünyasına katkıları ve fakültemizi de büyük bir başarıyla temsil ettiği için şükranlarımı sunuyorum ve kendisine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı dilediğini söyleyen Dekan Özbilim, Tıp Fakültesi adına Prof. Dr. Tomris Özben’e bir plaket takdim etti.

ANTALYA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:30

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