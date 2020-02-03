Yavuz Kocaömer 3'üncü Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından düzenlenen Yavuz Kocaömer 3'üncü Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 180 sporcunun katılımıyla başladı.
Kemer'e bağlı bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Türkiye Paralimpik Komitesi'nin sponsorluğunda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 3'üncü Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı. 180 sporcunun katıldığı mücadeleler, mental, down sendromlu ve otizm olarak üç ayrı klasmanda yapılıyor. Şampiyonada biten yaş grupları mücadelelerinin ardından dereceye giren sporculara madalyaları maçlardan sonra verildi. Müsabakalarda dereceye giren sporcular arasında yapılacak seçmeler ile birlikte milli takımlardaki yerlerini alacak.
ANTALYA
03 Şubat 2020 Pazartesi
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