Alanya'da deforme olan yollara hızlı asfalt

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Alanya Belediyesi ilçe genelinde altyapı çalışmalarının ardından hızlı bir şekilde asfalt çalışmalarını yapıyor. Kadıpaşa Mahallesi’nden sonra ekipler Oba Mahallesi’nde altyapıdan dolayı bozulan Çarşamba Caddesi’nde asfaltı kazıyarak yeniliyor.

Alanya Belediyesi altyapıdan sonra bozulan ve deforme olan asfaltı yeniliyor. Yolların bakım ve onarımını sürdüren ekipler çalışmalarına Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi’nde devam ediyor. Kadıpaşa Mahallesi, Saray ve Hacet Mahallesi’nde bozulan cadde ve sokaklar hızlı bir şekilde yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

ANTALYA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:30

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