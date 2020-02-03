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Batı Akdeniz için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

DHA

BATI Akdeniz Bölgesi'nin, çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği kaydedilirken, soğuk ve yağışlı havanın cuma günü etkisini kaybedeceği belirtildi. 

BATI Akdeniz Bölgesi'nin, çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği kaydedilirken, soğuk ve yağışlı havanın cuma günü etkisini kaybedeceği belirtildi. 
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi'nde 5 Şubat Çarşamba günü beklenen sağanağın, kuvvetli (21-50 kg/m²), Muğla il geneli, Antalya'nın batı kıyı ilçeleri ve doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı yağış (metrekareye 100 kg ve üzeri yağış) şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.
6 Şubat Perşembe günü meydana gelen yağışların, Antalya merkez ve doğu ilçeleri, Burdur'un doğusu, Isparta merkez ile güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı, yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.
Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının önce Balkanlardan, sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, bölge genelinde hissedilir derecede (sahil kesimlerinde 6-8, iç kesimlerde 8-12 C derece) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.
Rüzgarın, 5 Şubat Çarşamba günü güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (70-100 km/saat) eseceği, kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri soba ve baca gazı zehirlenmeleri ihtimali olduğundan, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Yağışlı sistemin 7 Şubat Cuma günü bölgeyi terk etmesinin beklendiği kaydedildi.

ANTALYA

03 Şubat 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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