İki arkadaşın kış ortasında deniz keyfi

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, Haydar Duman (37) ile arkadaşı Sadık Kırmızıbel (31), güneşli kış günlerinde denize girmeyi alışkanlık haline getirdi. Her kış güneşi gördüklerinde soluğu denizde alan Duman ve Kırmızıbel, plajda çeşitli akrobatik hareketler yapıp ısındıktan sonra suyun tadını çıkarıyor.

Demre'de özel kurumda çalışan Haydar Duman ile arkadaşı devlet kurumunda çalışan Sadık Kırmızıbel, kış ortasında plajda spor yapıp, denize girmeyi ritüel haline getirdi. Demre'nin Sülüklü Plajı'nda buluşan iki arkadaş, plajda soyunduktan sonra, ilginç akrobatik hareketler yaptı. Isınma yürüyüşleri ve hareketlerin ardından kendilerini Akdeniz'in köpüklü ve dalgalı sularına bırakan iki arkadaş, deniz suyu sıcaklığının 16 derece, hava sıcaklığının 18 derece olduğu günde denizin tadını çıkardı. Bol bol yüzen Duman ve Kırmızıbel, Toros Dağları'nın karlı tepelerini seyrederek, kış ortasında denize girmenin mutluluğunu yaşadı.

Haydar Duman, "Türkiye'nin her yeri karla kaplı şu anda. Her yerde kar var. Ama biz Demre'de gördüğünüz Sülüklü Plajı'nda denize girdik. Deniz mükemmel, hava mükemmel. Güneşli bir hava, deniz sıcak. Siz de bu güzellikleri yaşamak isterseniz Demre'ye gelin. Bu plajda denize girin" dedi.

Sadık Kırmızıbel de "Kış ortasında yazı yaşıyoruz. Demre'de denize girmek çok güzel. Toros Dağları'nda kar varken biz güneşli olduğu her gün denize giriyoruz. Arkadaşımla birlikte kışın yüzmeyi çok seviyoruz. Su sıcaklığı çok güzel. Kışın güneşli havada denize girmek sağlığa son derece faydalı" diye konuştu.



ANTALYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:31

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.