Kaş’ta stabilize yol çalışması sürüyor

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Kaş Belediyesi kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Sahil Kılınçlı Mahallesi’nde stabilize yol çalışmasına başlandı.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sahil Kılınçlı Mahallesi’nde yol iyileştirme çalışmasına başladı. 3 kilometre stabilize yol yapım çalışması ile bozuk olan mahalle yolu onarılarak, ulaşım sıkıntısı yaşayan mahalle sakinlerinin sorunu çözüme kavuşturuluyor.

Sahil Kılınçlı Mahalle Muhtarı Mustafa Kiriş, “Özellikle kış aylarında yollarımızı kullanamıyorduk, çamur deryası arasında kalıyorduk. Kaş Belediyesi bozuk olan mahalle yolumuzu stabilize ederek, rahat nefes almamızı sağladı. Mahalle olarak başkana teşekkür ediyoruz.” dedi.

ANTALYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:29

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