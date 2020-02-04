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2019 Antalya Yılın Kadını Ödülü sahibini buldu

İHA

Antalya Kadın Müzesi Prof. Dr. Jale İnan 2019 Antalya Yılın Kadını Ödülü, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Antalya Şubesi Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz'a verildi. Ödülü takdim eden ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, "Çocuğunuzun sağlığında engel olmasa da engelli çocuklara annelik yapar mısınız? Antalya'da şu an 100 çocuğun annesine bu ödülü vermek istedik, ödülümüzün sahibi ZİÇEV Antalya Şubesi Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz" dedi.

2019 Antalya Yılın Kadını Ödülü sahibini buldu

Antalya Kadın Müzesi Prof. Dr. Jale İnan 2019 Antalya Yılın Kadını Ödülü, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Antalya Şubesi Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz’a verildi. Ödülü takdim eden ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, “Çocuğunuzun sağlığında engel olmasa da engelli çocuklara annelik yapar mısınız? Antalya’da şu an 100 çocuğun annesine bu ödülü vermek istedik, ödülümüzün sahibi ZİÇEV Antalya Şubesi Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz” dedi.
Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) çatısı altında 2015 yılında kurulan Antalya Kadın Müzesi’nin (AKM) Akra Hotels sponsorluğunda her yıl düzenlenen ‘Prof. Dr. Jale İnan Antalya Yılın Kadını Ödül Töreni’, Akra Otel’de gerçekleştirildi. Törene, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu, Profesör Dr. Jale İnan’ın oğlu Hüseyin İnan ve eşi Sema İnan, akrabası Suzan Teksel, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ayla Yüksel, AKM Danışma Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Tören öncesi, Antalya lezzetleri eşliğinde verilen kokteylde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) Arp Sanatçısı Aslıhan Güngör konuklara müzik ziyafeti sundu.

"Antalya Kadın Müzesi, geleceğe emanet"
Törende açılış konuşmasını yapan ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Kadın Müzesi’nin fiziki olarak sergilerle ve söyleşilerle faaliyetlerine devam ettiğini dile getirdi. Ege, “En başta Türkiye’nin ilk arkeoloğu Prof. Dr. Jale İnan’ın adıyla biyografisi üzerine Jale İnan sergisini Antalya halkıyla buluşturduk. Birçok insanın Jale İnan’ı tanımadığını gördük, onun Perge ve Side kazılarına atın sırtında verdiği emeği bilmiyorlardı. Antalya Arkeoloji Müzesi’nin kuruluşunda çok büyük emeği olan isimlerden biri, Herakles heykelinin yarısının iade edilmesinde de büyük emeği var. Böyle güçlü bir insanın ismini yaşatmak istedik, oğlu Hüseyin İnan’dan ismini kullanmamız için izin alarak ödülü bu büyük arkeoloğa atfettik” dedi.

"Yılın kadınının, Antalya’ya değer katması gerekiyor"
Antalya Kadın Müzesi Danışma Kurulu Üyeleri tarafından uzun bir araştırma süreci sonrasında yılın kadınının belirlendiğini aktaran Ege, “Sadece elitist değil kırsalı da dahil ederek ‘bu kentte kadın var’ teması altında kentimizdeki rol model kadınları belirleyip, bu kadınlara yaşarken ödül verelim istedik. Yaşıyor olması, Antalya’ya katma değer sunmuş olması önemli, bu nedenle bizler kentimizin değerini artıran kadınları seçmeye özen gösteriyoruz. Gelecek nesillere bu kadını gösterip örnek alabilirsiniz dememiz gerekiyor. Çocuğunuzun sağlığında engel olmasa da engelli çocuklara annelik yapar mısınız? Antalya’da şu an 100 çocuğun annesine bu ödülü vermek istedik, ödülümüzün sahibi ZİÇEV Antalya Şubesi Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz" diye belirtti.

“Ben kendimi o çocuklara adadım”
ZİÇEV Antalya Şubesi Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz ödülü, Antalya Kadın Müzesi Danışma Kurulu Üyeleri ve Profesör Doktor Jale İnan’ın oğlu Hüseyin İnan’ın elinden aldı. Yılmaz, “2017 yılında bir iş gezisinde ödülü gördüğüm zaman, bir gün ben de bu ödüle sahip olur muyum diye düşünmüştüm. Bu sene bana ödül alacağım iletildiği zaman çok mutlu oldum. Sahada çalışmayı çok seviyorum, törene gelirken bir öğrenci danışıldı. Eşimle o öğrenciye nasıl yardım edeceğimizi düşündük, eve dönüp o çocukla ilgili ne yapabileceğimizi düşünmekten heyecan duyuyorum. Ben kendimi o çocuklara adadım” diye konuştu.
Ödül töreninin ardından, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege 2019 Antalya Yılın Kadını Ödülü sahibi Aylin Ayaz Yılmaz ile söyleşi gerçekleştirdi. Yılmaz, dinleyicilere ZİÇEV’in faaliyetlerini ve projelerini aktardı. Tören, Antalya Kadın Müzesi’ne katkılarından dolayı Akra Hotels’in Genel Müdürü Gökhan Polat’a plaket takdimi ve ATAV yayınlarının hediye edilmesinin ardından sona erdi.

ANTALYA

04 Şubat 2020 Salı

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  • İKİNDİ 16:07
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