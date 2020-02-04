Çaldığı 50 lirayla baklava ve uyuşturucu almış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çaldığı 50 lirayla baklava ve uyuşturucu almış

DHA

ANTALYA'da, lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın (16) elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çalan M.G., dün polis tarafından yakalandı. M.G.'nin, çantadaki 50 liranın bir bölümüyle baklava, geri kalanıyla uyuşturucu madde aldığı ortaya çıktı.

ANTALYA'da, lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın (16) elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çalan M.G., dün polis tarafından yakalandı. M.G.'nin, çantadaki 50 liranın bir bölümüyle baklava, geri kalanıyla uyuşturucu madde aldığı ortaya çıktı.
Olay, 30 Ocak Perşembe günü saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 917 Sokak'ta meydana geldi. Mahalledeki evinden çıkan lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın arkasından yaklaşan, siyah montlu bisikletli kişi, kız çocuğunun elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheliyi bir süre takip eden Durmaz, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Durmaz'ın çantasında 2 arızalı telefon, öğrenci kimlik kartı ile 50 lira olduğu öğrenildi.
90 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için 90 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Ekipler, şüphelinin, çeşitli suçlardan aranan M.G. olduğunu tespit etti. Şüphelinin sabit bir adresi olmadığını belirleyen ekipler, M.G.'yi dün akşam saatlerinde uyuşturucu madde kullanırken yakaladı. Gözaltına alınan M.G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
M.G. buradaki ifadesinde, çantadaki iki bozuk telefonu iki kişiye sattığını, çantadan çıkan 50 liranın bir bölümüyle baklava, kalanıyla da uyuşturucu madde aldığını söyledi. Çeşitli suçlardan suç kaydı olduğu belirlenen M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ANTALYA

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir zabıtasına ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir zabıtasına ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ ...
Türkan Şoray’da tango zamanı
YEREL HABERLER Türkan Şoray’da tango zamanı
Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak Emlakçılara Mesleki Yeterlilik Belgesi
YEREL HABERLER Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak Emlakçılara ...
Kaş Likya Kültür Sanat Festivali 19 Haziran'da başlıyor Kaş Belediye Meclisi’nde şubat toplantısı
YEREL HABERLER Kaş Likya Kültür Sanat Festivali 19 Haziran'da ...
2019 Antalya Yılın Kadını Ödülü sahibini buldu
YEREL HABERLER 2019 Antalya Yılın Kadını Ödülü sahibini buldu
Soba patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi Hastaneye gitti, evi küle döndü
YEREL HABERLER Soba patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz ...
Antalyalı küçük boksör Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Antalyalı küçük boksör Türkiye Şampiyonu oldu
Kaş’ta stabilize yol çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Kaş’ta stabilize yol çalışması sürüyor
İki arkadaşın kış ortasında deniz keyfi
YEREL HABERLER İki arkadaşın kış ortasında deniz keyfi
50 bin tarihi obje taş konakta sergileniyor
YEREL HABERLER 50 bin tarihi obje taş konakta sergileniyor
Turizmde Türkiye ve İspanya arasındaki makas daralıyor
YEREL HABERLER Turizmde Türkiye ve İspanya arasındaki makas ...
Şah kartallarının sayısı azalıyor
YEREL HABERLER Şah kartallarının sayısı azalıyor
Cinayet davasında rapor 'kalp krizi' geldi
YEREL HABERLER Cinayet davasında rapor 'kalp krizi' geldi
Otel şeflerine Alanya Mutfağı Eğitimi
YEREL HABERLER Otel şeflerine Alanya Mutfağı Eğitimi
Batı Akdeniz için soğuk ve yağışlı hava uyarısı
YEREL HABERLER Batı Akdeniz için soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Gasp edip kalp krizinden ölüme sebebiyet verdiler, toplam 9 yıl ceza aldılar Dövülerek 50 lirası, ceketi ve cep telefonu gasp edilen adam kalp krizinden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gasp edip kalp krizinden ölüme sebebiyet verdiler, ...
Yumurtalı saldırı şaka çıktı, aracın sahibine para cezası kesildi
YEREL HABERLER Yumurtalı saldırı şaka çıktı, aracın sahibine para ...
Akrabaları sahip çıkmamıştı, cenazesine 10 kişi katıldı
YEREL HABERLER Akrabaları sahip çıkmamıştı, cenazesine 10 kişi ...
Ahmet Mekin’in acı günü Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ahmet Mekin'in hayat arkadaşı Kumral Şükran Kurteli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ahmet Mekin’in acı günü Yeşilçam'ın usta ...
Yavuz Kocaömer 3'üncü Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Yavuz Kocaömer 3'üncü Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası ...
112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtımı yapılıyor
YEREL HABERLER 112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtımı yapılıyor
Alanya'da deforme olan yollara hızlı asfalt
YEREL HABERLER Alanya'da deforme olan yollara hızlı asfalt
ÇMO Antalya Şubesi 4. Dönem Yönetim Kurulu belirlendi
YEREL HABERLER ÇMO Antalya Şubesi 4. Dönem Yönetim Kurulu belirlendi
Trafikte yumurtalı şaka pahalıya patladı Trafikte seyir halindeyken yumurta fırlatarak şaka yapan kişilere, polis tarafından 264 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Trafikte yumurtalı şaka pahalıya patladı Trafikte ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X