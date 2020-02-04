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Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak Emlakçılara Mesleki Yeterlilik Belgesi

İHA

Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgeleri ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu tarafından verildi.

Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak Emlakçılara Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgeleri ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu tarafından verildi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), ATSO Eğitim Araştırma Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi (ATSO MESEM) ve TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen “Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5” mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına katılım sağlayan sektör yetkilileri ve çalışanları belgelerini, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu’ndan aldı.

Belgesi olmayan emlakçılık faaliyetinde bulunamayacak
Taşınmaz Ticareti’ne dair yönetmeliğin 5 Haziran 2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu, yönetmelik gereğince Mesleki yeterlilik belgesi olmayanların emlak satışı yapamayacaklarını, 5 Haziran 2018 tarihinden itibaren emlak ticareti yapanların temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerektiğini belirtti. Ayrıca yine ilgili yönetmelik ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (seviye 5) veya emlak danışmanı (seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine 31 Ağustos 2020 tarihine kadar sahip olmalarının zorunlu hale getirildiğini ve İl Ticaret Müdürlükleri’nin, artık mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere ‘Yetki Belgesi’ vermeyeceğini belirtti.

Mesleki Yeterlilik Belgesi istisnası
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu “Ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından mezun olanlar ile yönetmeliğin yayımlandığı 05.06.2018 tarihinden önce taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkarlarda “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” şartı aranmayacağını” belirtti.

143 meslekte belge zorunlu
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan 143 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun bulunduğunu anımsatarak, her iki sınıfta yer almamasına rağmen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gördüğü lüzum üzerine gayrimenkul faaliyeti ile iştigal edenler için de belge zorunluluğunun getirildiğini bildirdi. Belge zorunluluğuyla Emlakçılık mesleğini gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip kişilerin yapabileceğine dikkati çeken Ayanoğlu, belge zorunluluğunun, emlakçılık mesleğinin kalitesini artıracağını, ehil olmayan kişilerin mesleki yeterlilik belgesi olmadan emlak işini artık yapmayacağını belirtti.
Belge almaya hak kazanan sektör yetkililerini ve çalışanlarını tebrik eden Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu, halihazırda bu sektörde faaliyet gösteren ve gösterecek olan firma ve çalışanlarının mesleki yeterlilik belgelerini 1721 Şubat 2020 tarihlerinde ATSO’da gerçekleştirilecek sınava zaman kaybetmeden başvurabileceğini ve detaylı bilgileri ATSO içinde faaliyet gösteren ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi’nden (ATSO MESEM) alabileceklerini sözlerine ekledi.

ANTALYA

04 Şubat 2020 Salı

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