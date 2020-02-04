Yangın çıkan evde uyuyan Merve'yi komşular kurtardı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Babası hastaneye, annesi de işe gittiği için evde yalnız olan ve yangın sırasında uyuyan Merve Tayfur (16), kapıyı kırarak, içeri giren komşular tarafından kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Serik'e bağlı Orta Mahalle 1047. Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Halil Tayfur sabah saatlerinde hastaneye, Gülgün Tayfur ise işe gitti. Çiftin kızları Merve ise evde yalnız kalıp, uyumaya devam etti. Ailenin kiracı olduğu dairede, iddiaya göre, sobadan yangın başladı. Alevler, kısa sürede her yeri sararken, dumanları fark eden bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kapıyı kırarak, eve giren komşular, Merve'yi uyandırıp, evden çıkardı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Evin oturma odasını tamamen saran yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Apartman sakinlerinden elektrikçi Mustafa Vural, "Önce elektrikleri kestim ardından da itfaiyeye haber verdim. Kapıyı kırarak açtık. İçeride kız çocuğu olduğunu gördük. Onu hemen dışarı çıkardık. Elbiselerin asılı olduğu sobadan çıktığını sanıyoruz. Bu arada, otelde çalışan Gülgün ve Tayfur çiftine haber verdik" dedi.

Yangın haberini alıp, eve gelen Tayfur çifti ise büyük üzüntü yaşadı. Yangın sonrası eve gelen Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, çifte 'geçmiş olsun' dileğini iletirken, belediye olarak gereken yardımlarda bulunacaklarını söyledi.



ANTALYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:29

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