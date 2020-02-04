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Kadın Hentbol takımı tur için sahada

İHA

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında tur için İstanbul'da sahaya çıkıyor. Paşanın melekleri, 2924 kazandığı maçın rövanşında yarın, Çamlıca Spor Salonu'nda Üsküdar Belediyesi'yle karşılaşacak.

Kadın Hentbol takımı tur için sahada

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında tur için İstanbul’da sahaya çıkıyor. Paşanın melekleri, 2924 kazandığı maçın rövanşında yarın, Çamlıca Spor Salonu’nda Üsküdar Belediyesi’yle karşılaşacak.
Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde ikinci yarıya ilk üç maçını kazanarak başlayan Muratpaşa Belediyespor, yarın Türkiye Kupası’nda yarı final için sahaya çıkıyor. Paşanın Melekleri, çeyrek final rövanş karşılaşmasında Üsküdar Belediyesi’yle deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma, Çamlıca Spor Salonu’nda oynanacak. Kendi evinde oynadığı ilk tur maçını 2924 kazanan Muratpaşa Belediyespor’un bu sezon Üsküdar karşısında mutlak bir üstünlüğü bulunuyor. Ligde rakibiyle oynadığı iki maçı da kazanan Muratpaşa Belediyespor’da antrenör Birol Ünsal, yarı finalist olarak Antalya’ya dönmek istediklerini söyledi.

ANTALYA

04 Şubat 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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