Vali Karaloğlu: "UMKE ekibi Türkiye’nin yüz akı”

Vali Münir Karaloğlu Elazığ’daki depremzedelere yardım etmek ve arama kurtarma faaliyetleri yürütmek için Antalya’dan görevlendirilen UMKE ekibini makamında kabul etti. Karaloğlu, UMKE ekibini yapmış olduğu çalışmalardan ötürü tebrik etti.

Elazığ’da gerçekleşen 6.8 deprem için Antalya’dan 5 kişi ve bir sahra hastanesi görevlendirildi. Mustafa Paşa mahallesinde arama kurtarma faaliyetlerini yürüten ekip görev süresinin dolmasının ardından Antalya’ya geri döndü. Vali Münir Karaloğlu İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve UMKE personelini makamında kabul etti. UMKE personeline yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür eden Vali Karaloğlu, “Elinize sağlık arkadaşlar. Rabbim bir daha benzer bir afet yaşatmasın ama UMKE her zaman Türkiye’de afet konusunda en hazır ekip UMKE. Arama kurtarma ekiplerimizden bile daha hazır bir birim. Van depreminde de öyleydi Van’da da o kadar olay oldu, hiçbir gün UMKE ekibinden bir talep bize gelmedi” dedi.



"Tulumda sadece 4 saat uyudular"

Van depreminde UMKE personeliyle yaşadığı bir anıyı aktaran Karaloğlu, "Ercişteki spor salonunu ziyaret ettiğimde UMKE personeline 'Nerede yatıyorsunuz' dedim. Bir tanesi gösterdi. Arkada tenteyle bir yeri bölmüşler. Baktım ki içeride tulumda uyuyan arkadaşlar var. Onlar dört saat uyuyorlar. Sonra aynı tulumlarda sonra 4 saat biz uyuyoruz. 24 saat sistemine göre sırayla çalışıyoruz dediler. Hiçbir istekleri yoktu. Herkes o bilinçle geliyordu. Elazığ depreminde de bir kez daha UMKE’nin bu bilinçte olduğunu görmüş olduk” ifadelerini kullandı.7



"Yük almaya değil yük olmaya geliyorlar"

UMKE personeline afet kültürünün çok önemi olduğunu belirten Karaloğlu “Bu tarz büyük afetlerde bazı kurumlar ilk defa afette çalışan personelini gönderiyor. Onlar da yük almaya değil yük olmaya geliyorlar. Bütün afetlerde, kurtarma faaliyetlerinde, toplu etkinliklerde, sınır ötesi operasyonlarında UMKE’nin faydalı olduğu, faydalı işler yaptığı hep tespit edildi. UMKE ekibi onun için her zaman Türkiye’nin yüz akı” dedi.

UMKE ekibine teşekkür edip çalışmalarında başarılar dileyen Vali Münir Karaloğlu’na UMKE personeli UMKE yeleği takdim etti.

ANTALYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:29

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