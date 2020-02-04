Kaptan Gülcan: "Hayallerimiz var"

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde playoff mücadelesi veren Berlin Döner Antalyaspor’un takım kaptanı Gülcan Tanrıverdi, Sultanlar Ligi’ni sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi.

Takımın son haftalarda aldığı başarılı sonuçların takım içindeki mükemmel uyumla gerçekleştiğini anlatan Antalyaspor’un takım kaptanı Gülcan Tanrıverdi, “Tüm takım oyunun içinde. Herkes hata yapan arkadaşını destekliyor, hep birlikte ayağa kalkıyor. Şu an sonuna kadar mücadele eden, maçı kazanmak için varını yoğunu ortaya koyan bir takımımız var” dedi.

Takım olarak bu sezonu 1. Lig’e uyum sezonu olarak gördüklerini ancak maç kazandıkça hedeflerinin büyüdüğünü anlatan kaptan Gülcan, “13 yaşında voleybol oynamak için şehir dışına çıkmış bir sporcu olarak Antalya’ya dönüp kendi şehrimde, ailemin, akrabalarımın, arkadaşlarımın ve en önemlisi hemşerilerimin önünde maç yapmak en büyük hayalimdi. Bana ve arkadaşlarıma bu fırsatı veren yöneticimiz Alp Özel ve kulübümüzün hayalleri bizim de hayallerimiz oldu. Antalya ve Antalyasporumuz için, Antalya’nın kızları ile Sultanlar Ligi’ne kadar planlanan programın sonuna kadar içinde olmak şu anda tek dileğim” diye konuştu.

ANTALYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:31

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.