Şiddet ve cinsel istismara maruz kalanlar için adli destek müdürlüğü hizmete girdi Uzmanlar vasıtasıyla mağdurlar hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilecek ve ihtiyaca göre psiko-sosyal destek verilecek Antalya Adliyesi'nde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü açıldı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı koordinesinde “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında ilk etapta 7 pilot ilde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Antalya Adliyesi’nde hizmet vermeye başladı.

Türkiye’ye özgü kurgulanan sistem sayesinde şiddet ve cinsel istismara maruz kalan kadın ve çocuklar ile yaşlılar gibi kırılgan gruplara yargı sürecinin her aşamasında psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılardan oluşan kadrosu ile yargı sürecinin her aşamasında Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü destek sağlayacak. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ayrıca adli sürecin dışında da suç mağdurlarına destek verebilecek kurum ve kuruluşlara da yönlendirme yaparak, mağdurun adli süreç dışında da desteklenmesini sağlayacak.

Uzmanlar vasıtasıyla mağdurlar hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilecek ve ihtiyaca göre psikososyal destek verilecek.

Mevcut sistemde uygulanmaya devam eden ve Antalya Adliyesi’nde yer alan Adli Görüşme Odaları da (AGO) Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye devam edecek.

ANTALYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:29

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