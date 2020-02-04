Otobüs şoförü, içinde 18 bin dolar olan çantayı sahibine teslim etti

ANTALYA'da halk otobüsü şoförü İbrahim Bardak, araçta unutulan içinde 18 bin dolar bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Emekli avukat Yunus Gülbaş, bindiği VF01 VarsakFakülte hattında sefer yapan İbrahim Bardak yönetimindeki özel halk otobüsünde içinde 18 bin dolar bulunan (Yaklaşık 107 bin TL) el çantasını unuttu. Otobüsten indikten bir süre sonra çantasını kaybettiğinin farkına varan Gülbaş, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bu sırada iki kadın yolcu, otobüs içindeki çantayı bularak şoför İbrahim Bardak'a teslim etti. Aynı anda çağrı merkezinden gelen ihbar üzerine otobüsünü durduran Bardak, çantayı açınca içinde döviz olduğunu gördü ve amirlerine bilgi verdi. Çantayı muhafaza eden Bardak, daha sonra Varsak Altıayak Depolama Alanı'na geldi. Çantasının güven içinde olduğunu öğrenen Yunus Gülbaş, depolama alanında İbrahim Bardak ile buluşarak tutanak ile birlikte çantayı teslim aldı.

KISA SÜREDE ÇANTAMA KAVUŞTUM

Şehir merkezindeki işlerini tamamladıktan sonra evine dönmek için otobüse bindiğini söyleyen Yunus Gülbaş, "Kepez Park durağında otobüsten indim ve arkadaşlarımla görüşmek için bir kafeye gittim. Eve dönerken çantamın olmadığını fark ettim. Sonra Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak durumu ilettim. Onlar da sağ olsun hemen harekete geçti. Kısa süre içerisinde çantanın, içindeki paralarla birlikte otobüste olduğunu bildirdiler. Çantamın içerisinde 18 bin dolar vardı, 100 bin TL'nin üzerinde" diye konuştu.

BULUNACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUM

"Çantayı kaybettikten sonra yeniden bulabileceğime dair hiç ümidim yoktu" diye konuşan Gülbaş, otobüs şoförü İbrahim Bardak'ı artık kardeşi olarak gördüğünü söyleyerek kendisine ve yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.



ANTALYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:31

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.