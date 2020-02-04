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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, jandarma tarafından bir kahvehaneye düzenlenen baskında, tombala oynarken yakalanan 14 kişiye 1225'er lira para cezası kesildi. 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir kahvehanede tombala oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, dün Süleymanlar Mahallesi'ndeki kahvehaneye baskın düzenledi. Tombala oynattığı saptanan A.G.(33) gözaltına alınırken, 14 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 1225'er lira para cezası kesildi. Kahvehanede çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi.



ANTALYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:29

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