Konyaaltı Çocuk Festivaline 40 bin ziyaretçi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 1826 Ocak günleri arasında düzenledikleri Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivalini 40 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Konyaaltı Belediyesi tarafından 1826 Ocak günleri arasında düzenlenen ‘Konyaaltı Çocuk Festivalini 40 bin kişi ziyaret etti. “Sömestr tatilinde öğrencilerimize müjdemiz var” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 18 Ocak Cumartesi günü Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivalinin startını vermişti. Başkan Semih Esen, bir hafta süren Festivali, 40 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

“Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlediğimiz Çocuk Festivali ile öğrencilerimize keyifli bir tatil fırsatı sunduk” diyen Esen, her gün yüzlerce öğrencinin ziyaret ettiği Festivali bir hafta süre içinde 40 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Başkan Esen, yaptıkları projelerle 7’den 70’e her kesimden insana dokunduklarını belirterek, bu festivallerin ilerleyen günlerde devam edeceğini kaydetti.

ANTALYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:29

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