Tour of Antalya'da 23 ülkeden 174 sporcu yarışacak

ANTALYA'da, Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.1 kategorisinde yapılacak Tour Of Antalya powered by Akra yarışı, 23 ülkeden, 29 takım, 174 sporcunun katılımıyla 2023 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

UCI'nin 2020 yılı yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan Tour Of Antalya powered by Akra yarışması, 20-23 Şubat'ta Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Antalya'da üçüncü kez düzenlenecek. Yarışlar ilk gününde AntalyaAntalya, ikinci gününde KemerAntalya, üçüncü gününde AspendosTermessos, dördüncü gününde SideAntalya etaplarında gerçekleştirilecek.

23 ÜLKEDEN 29 TAKIM 174 SPORCU

Yarışın tanıtımı amacıyla Akra Otel'de basın toplantısı düzenlendi. Tour Of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, etkinliklerin 3 yılda önemli gelişim göstererek UCI'nın 2.2 kategorisinden bu sene 2.1 kategorisine yükseldiğini vurguladı. Antalya'nın turizmi açısından önemli olduğu için farklı ülkelerden takımların yarışmasını tercih ettiklerine değinen Güney, "23 ülkeden 29 takım, 174 sporcu yarışacak. İtalya, Belçika, Almanya, Bahreyn, Fas, Kamboçya'dan takımlar var. Türkiye'yi iki takım temsil edecek. Rusya ve Ukrayna milli takımı yarışlarda olacak. Yarış için 80'in üzerinde takımdan başvuru geldi. Takım seçerken her ülkenin güçlü ve önemli takımlarını seçtik. Antalya'nın tanıtımı açısından parkurlar belirledik. Yarışın son günü amatörlerin katılacağı 2 parkurlu yarış yapılacak" diye konuştu.

SEYİR ZEVKİ YÜKSEK, ZOR PARKUR

Yarış direktörü Mutlu Erçevik ise sporcuların 4 etapta toplam 455 kilometrelik parkurda mücadele edeceğini söyledi. Yarışın ilk etabının 149.2 kilometre uzunluğunda olduğunu ve Kaleiçi Yat Limanı'ndan başlayacağını anlatan Erçevik, etabın Cumhuriyet Meydanı'ndaki bitiş çizgisinde sona ereceğini söyledi.

İkinci etapta Kemer Saat Kulesi önünde yarışın başlayacağını ve Kumluca istikametinde sporcuların pedal çevireceğini dile getiren Erçevik, parkurun turun en zor etaplarından biri olduğuna değindi. Erçevik, bu parkurda sporcuların mavinin yeşil ile bütünleştiği doğal ve tarihi güzellikler arasında pedal çevireceğini söyledi.

YEŞİL, TURUNCU, SARI VE MAGENTA RENKLİ MAYO

İkinci etapta Konyaaltı Sahili'nin ardından sporcuların Cumhuriyet Meydanı'nda bitiş çizgisine ulaşacağını, üçüncü etapta Aspendos Antik Tiyatro önünde sporcuların yarışa başlayacağını anlatan Erçevik, bu etabın seyir zevki açısından çok iyi olacağını aktardı. Erçevik, dördüncü etapta ise sporcuların Side Antik Kenti'nde yarışa başlayıp havalimanı içerisinden geçerek Akra Otel önünde bitiş çizgisine ulaşacağını söyledi. Yarışta yeşil mayo doğal güzellikler primi, turuncu mayo en iyi tırmanışçı, sarı mayo en iyi sprinter, magenta forma genel klasman birincisini temsil edecek.

KADINA ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK SÜRÜŞÜ

Etkinliğin son günü yapılacak Akra Gran Fondo yarışında mücadele edecek amatör sporcular, Erdal İnönü Parkı'ndan başlayıp 97 kilometrelik parkurda pedal çevirecek. Ayrıca, son gün düzenlenecek etkinlikler kapsamında 'Kadına karşı şiddete son' sloganıyla farkındalık sürüşü yapılacak.

BİSİKLET TAKIMI KAMPI SAYISI ARTTI

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçük Bakırcı, Tour Of Antalya'nın Antalya ve Türkiye tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti. Antalya'nın futboldan sonra bisiklet takımlarının kampının sayısında önemli artış yaşandığını dile getiren Küçükbakırcı, "Dünyanın en iyi otelleri, yemekleri bizde. Başka insanlar da bunları görsün. Tanıtıma devam etmeliyiz. Federasyon olarak biz de yarışlar için elimizden geleni yaparız" dedi. Küçükbakırcı, federasyon olarak 4 milyon 400 bin lisanslı sporcu sayısına ulaşıldığını belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yarışacak sporculara başarı diledi.

'ANTALYA'DA BİSİKLET ORGANİZASYONLARI İVME KAZANDI'

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, kentte turizmin 12 aya yayılması açısından spor turizminin önemini anlattı. Antalya'nın golf, futbol turizminde önemli gelişme sağladığını aktaran Ateş, "Antalya bisiklet için çok uygun kent. Antik şehirden başlanıp başka antik şehirde tamamlanan yarış başka yerde var mı, bilmiyorum. Antalya, birbirinden güzel antik şehir ve doğal güzelliklere sahip. Bisiklet turuyla Antalya'nın tarihi, doğal güzellikleri anlatıyoruz. Bisiklet yarışları dünyada önemli gelir sağlanan yarışlardan. Her yıl bisiklet yarışı izlemek için insanlar seyahat eder. Antalya denince deniz, kum, güneş akla geliyor. Bunda güçlüyüz ama ekim, mart ayında kalan dönemde spor faaliyetleriyle değerlendirmemiz gerekir. Son yıllarda Antalya'da bisiklet organizasyonları ivme kazandı. Antalya'da yaşayanlar da bu yarışlarla bütünleşmeli. Vatandaşlarımız yarışları izlemeli" diye konuştu.



ANTALYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:29

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