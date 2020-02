Tour of Antalya beş Pro-Kıta takımını ağırlayacak

Antalya’nın uluslararası bisiklet yarışı Tour of Antalya, üçüncü yılında ilk kez bir World Tour takımı ve beş ProKıta takımını ağırlayacak.

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından Antalya Valiliği öncülüğünde üçüncü kez düzenlenecek olan Tour of Antalya powered by AKRA, 2023 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Antalya’da bir kez daha Pedalların Efendileri’ni ağırlayacak organizasyonun bu yılki teması ise “Antalya’nın Doğal Güzellikleri” olacak. Bu önemli yarışa 23 ülkeden 29 takım ve 174 bisikletçi katılacak. İlk iki yılında Uluslararası Bisiklet Birliği’nin 2.2 kategorisinde gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl ise ilk kez 2.1 kategorisinde gerçekleştirilecek. Bu sayede Tour of Antalya 2020’ye önceki yıllara göre daha da önemli takımlar katılacak. Bir üst kategoriye yükselen Tour of Antalya, artık Tour of Slovakia, Tour Cycliste International du Var et des Alpes Maritimes ve Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo gibi dünyaca ünlü UCI 2.1 kategorisi yarışlarından biri olacak. Tour of Antalya ve organizasyonun son gününde gerçekleştirilecek amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’un 2020 yılı lansmanı ise her yıl olduğu gibi AKRA Hotel’de, başarılı sunucu Başak Koç’un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Lansman toplantısında, konuklar için bisiklet temalı özel bir ışık gösterisi de yapıldı.



World Tour takımı ve beş ProKıta takımı katılacak

Tour of Antalya’ya bu yıl bir World Tour takımı ve beş ProKıta takımı katılacak. Bu durum organizasyon tarihinde de bir ilk olacak. Tüm etaplarda sporculara doğal güzellikler eşlik edecek. Sporculara dört gün boyunca Antalya’nın doğal güzelliklerinin eşlik edeceği organizasyonun etap dağılımı ise şu şekilde:

"Birinci etap: Antalya – Antalya, 149.2 kilometre, ikinci etap: Kemer – Antalya, 165.3 kilometre, üçüncü etap: Aspendos – Termessos, 101.6 kilometre ve dördüncü etap: Side – Antalya, 136.8 kilometre. "



“Tour of Antalya için hedeflerimiz çok büyük”

Tour of Antalya’nın ilk iki yılındaki başarısı ile Antalya’nın gururu olan etkinliklerden biri haline geldiğini vurgulayan Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, "Valiliğimizin öncülüğünde gerçekleştirilen Tour of Antalya için hedeflerimiz çok büyük. Öncelikli hedefimiz, Tour of Antalya’yı kendi kategorisindeki yarışların en önemlilerinden biri haline getirmek. Bu organizasyonun henüz üçüncü yılında 2.1 kategorisine yükselmesi de bizleri çok mutlu eden bir başarı. Kent olarak bu yarışı daha da fazla desteklemeliyiz. Bu sebeple tüm Antalya halkını Tour of Antalya’yı takip etmeye davet ediyorum. Çünkü 23 farklı ülkeden takımların katılacağı bu organizasyon, şehrimizin tanıtımı için çok önemli bir mecra. Bu ülkeler, turistik olarak Antalya’ya büyük ilgi gösteren konumdalar. Bu yılki organizasyonun teması Antalya’nın doğal güzellikleri olduğu için şehrimizin dağlarını, sahillerini şelalelerini ve mağaralarını yani mükemmel destinasyonlarını öne çıkaracağız.

Ayrıca 23 Şubat 2020 Pazar günü gerçekleştireceğimiz ‘Kadına Karşı Şiddete Hayır’ farkındalık sürüşü ile bu konuya dikkat çekeceğiz. Tüm halkımızı bu farkındalık sürüşüne de davet ediyoruz" dedi.



“Bu yarışlar, şehrimiz için büyük bir kazanç”

Pedalların Efendileri’ni bir kez daha Antalya’ya getirecek Tour of Antalya 2020 öncesinde çok heyecanlı olduklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Tour of Antalya ve AKRA Gran Fondo Antalya, şehrimiz için çok büyük kazanç olan organizasyonlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu organizasyonların bir parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Başta Valiliğimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla, tüm sponsorlarımızla bu organizasyonları daha da başarılı kılmak için güç birliği yapıyoruz. Her yıl, bir önceki yıldan daha ileriye gidiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm çalışmaları gerçekleştirdik. Özellikle yol düzenlemesi, çevre düzenlemesi ve reklam alanları tahsisi gibi alanlarda hazırlıklarımızı tamamladık. İlerleyen senelerde inşallah bu organizasyonları daha da geliştireceğiz. Tüm halkımızı Tour of Antalya ve AKRA Gran Fondo Antalya yarışlarına davet ediyoruz" diye konuştu.



“Ülke olarak çok büyük bir potansiyele sahibiz"

Tour of Antalya powered by AKRA’nın Türk bisikletinde çok önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, “Tour of Antalya, ülkemiz için turistik getirisi çok yüksek olan bir organizasyon. Dünyada spor turizmi büyümeye devam ediyor. Antalya da bisiklet turizmi söz konusu olduğunda dünyanın en önemli lokasyonlarından biri haline geldi. Ülke olarak çok büyük bir potansiyele sahibiz. Bu sebeple Tour of Antalya ve AKRA Gran Fondo Antalya gibi organizasyonlara büyük değer veriyoruz. Tour of Antalya’nın ilk kez düzenlendiği günlerde söylediğimiz gibi bu organizasyona destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz ve desteklerimizi sürdüreceğiz. Tüm katılımcıların başarılı bir yarış geçirmesini temenni ederiz. Katılımcı takım düzeyinden çok memnunuz" dedi.

ANTALYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:31

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.