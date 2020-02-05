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Evinin balkonunda onlarca kuş besliyor

DHA

ANTALYA'da özel güvenlik görevlisi Nuri Özer (46), evinin balkonunda 22 muhabbet kuşu, 7 papağan, 10 Hint bülbülü, bahçesinde ise 2 ördek ve 2 tavuk besliyor. Komşularının kuş sesinden rahatsız olup şikayet etmesi üzerine Özer, "Hayvan sevgisi olmayanın insana sevgisi de olmaz" diyerek tepki gösterdi.

ANTALYA'da özel güvenlik görevlisi Nuri Özer (46), evinin balkonunda 22 muhabbet kuşu, 7 papağan, 10 Hint bülbülü, bahçesinde ise 2 ördek ve 2 tavuk besliyor. Komşularının kuş sesinden rahatsız olup şikayet etmesi üzerine Özer, "Hayvan sevgisi olmayanın insana sevgisi de olmaz" diyerek tepki gösterdi.
Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'ndeki bir aile apartmanında oturan Nuri Özer, 7 yaşından bu yana kuşlara olan ilgisiyle biliniyor. Çocukluk yıllarında başlayan kuş sevgisini bugüne de devam ettiren Özer, evinin balkonunda 22 muhabbet kuşu, 7 papağan, 10 Hint bülbülü, bahçede ise 2 ördek ve 2 tavuk besliyor. Kahve alışkanlığı olmadığını işten geldiği sırada zamanının çoğunu kuşları besleyerek geçiren Nuri Özer, yan blokta bulunan komşusunun kuşların sesinden rahatsız olduğunu bunun için kendisini sürekli şikayet ettiğini anlattı. Belediye ekiplerinin eve gelip uyarılarda bulunduğunu belirten Özer, "Kahve alışkanlığım yok. Onun için evimde hobi olarak çocukluğumdan beri kuş besliyorum ve onların bakımlarını yapıyorum. Kuş sevdalısıyım. Şikayet üzerine belediye ekipleri gelip uyarıda bulunuyor ama yıllardır gözümden bile sakındığım kuşları bırakamıyorum. Hayvan sevgisi olmayanın insana sevgisi de olmaz" dedi.
EŞİ DESTEK VERİYOR
Eşinin hobisinden rahatsızlık duymadığını anlatan Ayşe Özer (45), eşinin işten geldikten sonra itinalı bir şekilde kuşların bakımını yaptığını söyledi. Kuşları daha iyi besleyebilmek için balkonu özel olarak tasarladıklarını anlatan Ayşe Özer, "Bu eşimin hobisi. Ailecek kuşları seviyoruz. Komşularımız bu durumdan rahatsız ama ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.
'ÇOCUKKEN DE BÖYLEYDİ'
Aynı apartmanda oturan anne Ülkü Özer (67) ise "Oğlum çocukluğundan beri hayvanları sever ve kuş beslerdi. Evlendikten sonra kendi evinde de bu sevgisini büyüttü. Oğlumun kötü bir alışkanlığı yok, sadece kuşları çok seviyor. Bizi şikayet ediyorlar. Bizim kimseye zararımız yok. Kendi mülkümüzde hayvan beslemenin bence bir sakıncası yok" dedi.
Evde herkesin kedi köpek gibi canlıları rahatlıkla besleyebildiğini belirten Nuri Özer'in kız kardeşi Nurcan Özer (42), hayvanları beslemenin bir suç olmadığını, ağabeyinin de kuş beslemesinde bir sakınca görmediğini söyledi.
ŞİKAYETÇİ KOMŞUYA TEPKİ
Komşularından Fatma Küçükceren (49) da, kuş seslerinden rahatsız olmadığını söyledi. Gelen şikayetler doğrultusunda diğer komşularına tepki gösteren Küçükceren, "İnsanların nasıl yaşamaya hakkı varsa hayvanların da yaşamaya hakkı vardır. Hayvanları sevmeyen, insanları, doğayı, hatta kendini bile sevmez" dedi.

ANTALYA

05 Şubat 2020 Çarşamba

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