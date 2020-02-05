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Paşa'nın ikiz melekleri

DHA

HENTBOL Kadınlar Süper Lig'de 'Paşa'nın Melekleri' adıyla tanınan Muratpaşa Belediyespor'un oyuncuları 17 yaşındaki ikizler Gizem ile Sinem Yapıcı, A milli takımda uzun yıllar başarılı olup, Avrupa'da aynı takımda forma giymeyi hedefliyor.

HENTBOL Kadınlar Süper Lig'de 'Paşa'nın Melekleri' adıyla tanınan Muratpaşa Belediyespor'un oyuncuları 17 yaşındaki ikizler Gizem ile Sinem Yapıcı, A milli takımda uzun yıllar başarılı olup, Avrupa'da aynı takımda forma giymeyi hedefliyor.
Hentbolda adından başarılarıyla söz ettiren Muratpaşa Belediyespor'un kadrosundaki oyunculardan 2'si, farklı özellikleriyle dikkati çekiyor. Kadın Hentbol Genç Milli Takımı'nda oynayan ve 'Paşa'nın Melekleri'nde de forma giyen ikiz kardeşlerden sağ oyun kurucu Gizem Yapıcı ile ikizi sol oyun kurucu Sinem Yapıcı, hentbol sahalarındaki 6 yıllık birlikteliklerini Antalya'da da devam ettirdi. İstanbul'da eğitim gördükleri ortaokulda öğretmenlerinin yönlendirmesiyle hentbola başlayan kardeşler, kazandıkları başarının ardından geçen sezon Muratpaşa Belediyespor'a transfer oldu.
HEDEF MİLLİ TAKIM
Spor sevgisi ve hedefleri uğruna genç yaşta ailelerinden ayrı olarak farklı bir kentte yaşamayı göze alan ikizler, başarılarıyla da dikkati çekiyor. Muratpaşa Belediyespor'un genç takımında geçen hafta Türkiye şampiyonluğu kazanan ikizler, eğitim gördükleri özel okulda Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Liselerarası turnuvada Türkiye şampiyonluğunu hedefleyen kardeşler, Okullararası Dünya Şampiyonası'na katılıp, Türkiye'ye altın madalya kazandırmayı istediklerini vurguladı. Muratpaşa Belediyespor'un A takımında başarılı olmak istediklerini belirten Gizem Yapıcı, kardeşi ile A milli takımda forma giymeyi hedeflediklerini söyledi.
AVRUPA'YA TRANSFER İSTEĞİ
Hentbolda genç yaşta önemli başarılar kazandıklarını ve kademe kademe yükseldiklerini anlatan Sinem Yapıcı ise "Muratpaşa Belediyespor A takımında ve A milli takım formasıyla kazanacağımız başarılar sonrası kendimizi dünyaya tanıtıp, Avrupa'da İskandinav takımlarında forma giymek istiyoruz. Çok sayıda turnuva kazandık. Gençler, yıldızlarda Türkiye şampiyonluğu kazandık. Önümüzde daha çok yol var. Başarılı olmak istiyoruz. İkiz olarak genç takımda forma giyiyoruz. Birbirimize destek vererek spor hayatında ilerliyoruz. İkiz olmamızdan birbirimize daha fazla destek veriyor, motive ediyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İkizlerden detay görüntü
İkizlerle röportaj
İkizlerin çalışmalarından detay
İkizler antrenman yaparken detay
Takımın antrenmanından detaylar

ANTALYA

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:32
  • YATSI 19:49
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