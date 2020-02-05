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Manavgat'ta 13 evden hırsızlık şüphelileri yakalandı

DHA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 13 adresten çok sayıda ziynet eşyasıyla elektronik eşya hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şüpheliden biri tutuklanırken, 2'si adli kontrolle bırakıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 13 adresten çok sayıda ziynet eşyasıyla elektronik eşya hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şüpheliden biri tutuklanırken, 2'si adli kontrolle bırakıldı.
Geçen yıl ekim ayıyla bu yılın ocak ve şubat aylarında Manavgat'ta yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan Manavgat Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık şüphelisinin eşkalini belirleyen ekipler, diğer ilçelerle de iletişim kurarak bilgi paylaşımı yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2 Şubat günü Serik'te bir hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle yakalanan E.Ç.'nin, Manavgat'taki hırsızlık olaylarının da şüphelisi olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında, hırsızlık olaylarında kullandığı tespit edilen 3 tornavida, İngiliz anahtarı, 3 çorap ve havlu ele geçirildi. Manavgat ekiplerince teslim alınan şüpheli, ilçede farklı tarihlerde 13 hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.  Hırsızlıkla bağlantılı E.Ç.'nin 2 arkadaşının ise Antalya'da bir apartta kaldığı tespit edildi. Aparta baskın yapan ekipler A.T.'yi yakalarken, polisi gören M.T. balkondan bitişikteki odaya geçerek kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu M.T. de kısa sürede yakalandı.
M.T.'nin üzerinde 4 dizüstü bilgisayar, mouse, 8 altın yüzük, 2 altın bileklik, altın zincir, 2 bez torba ile 5 bin 150 lira; şüphelilerin kaldıkları odada yapılan aramada ise 4 altın yüzük, 1 çift altın küpe, altın kolye, tespih, altın zincir ve kolye ucu, tablet, 6 kol saati, 4 cep telefonu, 2 bilgisayar şarj adaptörü ele geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç.,Manavgat sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı.

ANTALYA

05 Şubat 2020 Çarşamba

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