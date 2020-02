Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları Antalya'da yapılacak

DÜNYA Trisome Oyunları 31 Mart7 Nisan tarihleri arasında 36 ülkeden 750 ila 1000 sporcunun katılımıyla turizmin başkenti Antalya'da yapılacak. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Şu anda bütün dünyadaki engelli grupları, bütün dünyadaki engelliler Türkiye'yi konuşuyor, Antalya'yı konuşuyor" dedi.

Dünya Down Sendromlular Federasyonu tarafından dünyada ikinci kez ve Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan Dünya Trisome Oyunları (Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları), 31 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Türk turizminin başkenti Antalya'da yapılacak. 36 ülkeden 750 ile 1000 arasında sporcunun katılacağı organizasyonda down sendromlu sporcular yüzme, masa tenisi, tenis, atletizm, basketbol, futsal, cimnastik ve judo olmak üzere 8 ayrı branşta mücadele edecek.

"DÜNYADAKİ ENGELLİLER TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR"

