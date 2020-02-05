Antalya'da sanat ve spor buluşması

Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin 4 Şubat akşamı sahnelediği, ‘Memleketim’ müzikalini Berlin Döner Antalyaspor voleybol takımı da izledi.

20192020 sezonundan itibaren Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadelesini sürdüren Berlin Döner Antalyaspor voleybol takımı, tarih içinden süzülerek gelmiş zengin bir geleneğin ürünü olan ve klasik batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türkülerin konu alındığı ‘Memleketim’ müzikalini izledi. Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Akın Ulutaş, Antalya’nın sanat ve spor alanında öncü iki büyük kurumunun işbirliği ile Antalya için güzel projelerde birlikte çalışmayı planladıklarını belirtti. Temsil sonrası kulise geçen sporcular sanatçıları tebrik etti.

ANTALYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:32

YATSI 19:49

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