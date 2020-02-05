Güney Koreli Kei, bisikletle Asya ve Avrupa turuna çıktı

GÜNEY Koreli fotoğraf sanatçısı ve grafiker Kei Yoon (35), bisikletiye çıktığı Asya ve Avrupa turu kapsamında, Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Kei Yoon, Demre'de tarihi ve turistik yerleri gezdikten sonra, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye yolculuğunu tamamlayacak.

Kei Yoon, Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla Kazakistan'ın Almatı şehrine uçtu. Oradan bisikletiyle yola çıkan Kei Yoon, sırasıyla Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ı geçerek, 18 Ocak'ta Batum üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Trabzon'dan otobüs ile Ankara'ya geçen, buradan gittiği Kapadokya'yı gezen Yoon, Konya üzerinden de Antalya'ya geldi. Sahilleri dolaşarak, Demre'ye ulaştı.

'GEZİM BİR YIL SÜRECEK'

Kei Yoon, "Demre'den sahilleri takip edeceğim. Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'yi geçerek İstanbul'a ulaşacağım. Ardından Edirne'den Bulgaristan'a gideceğim. Oradan Moldova, Ukrayna'yı geçerek, Rusya'nın başkenti Moskova'ya kadar gideceğim. Gezim toplam bir yıl sürecek. Moskova'dan uçakla Seul'e döneceğim. Şu ana kadar 6 bin kilometre yol yaptım. Bisikletle yol hedefim 11 bin kilometre. Hava durumuna bağlı olarak günde 50 ile 150 kilometre arasında yol yapıyorum. Geceleri çadırda kalıyorum. Arada bir pansiyonlarda geceliyorum" dedi.

'TÜRK İNSANINI VE TÜRKİYE'Yİ TANITACAĞIM'

Gezisi için çalıştığı iş yerinden bir yıl izin aldığını anlatan Kei Yoon, "Farklı kültürleri, ülkeleri ve bu ülkelerin tarihi ve doğal zenginliklerini görmek, insanlarını tanımak için yola çıktım. Gezimin en güzel rotası Türkiye. Türkiye gezmek, görmek için mükemmel bir ülke. Türk insanı bir harika. İnsana yardım etmek, bir şeyler ikram etmek için sanki yarışıyor. Bu kadar içten insanlar dünyanın hiçbir yerinde yok. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Mevsim de sahiller de yağmur olmazsa, bisiklet sporu için harika. Sürekli fotoğraf çekiyorum. Notlar alıyorum. Dönüşümde Türk insanını ve Türkiye'yi tanıtacağım" diye konuştu.



ANTALYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

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