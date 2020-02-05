Elazığ’daki depremden yaralı olarak kurtulan ve ‘Toros’ ismi verilen kedi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında yaşamaya başladı.

Elazığ'daki depremin ardından arama kurtarma faaliyeti için bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesinin 21 kişilik itfaiye ekibi, yaralı buldukları kediyi Antalya Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalya'ya getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavisi tamamlanan kedi, başkanlık makamına getirildi. Makamın karşısındaki alanda alanda, ‘Toros’ için 3 katlı kedi kulübe yaptırıldı. ‘Toros’, CHP Genel Merkezi'ndeki ‘Şero’ gibi bundan sonra Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda yaşayacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, zaman zaman toplantı yaptığı odaya alan Toros’u sevdi ve mama verdi. Bir süre belediye içinde gezen ‘Toros’ başkanlık makamı önünde yattığı görüldü.



" Sokak hayvanlarıyla ilgili yapılacak çalışmalar"

Başkan Böcek, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi için çalışmalar başlattıklarını hatırlatarak, "Antalya’da hayvanseverlerimiz, büyükşehir belediyemiz ve 19 ilçemizin veterinerlerinin katılımıyla bir çalıştay yapacağız. Büyükşehir belediyesine ait olan 80 dönümün üzerinde sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi yapıyoruz. Kısa sürede ihale sürecini tamamlayacağız. Mevcut yerle ilgili gerekli talimatları verdik, çalışmalar 15 güne kadar tamamlanacak. Sokak hayvanlarının da yaşama hakkı var, üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Elazığ’daki deprem bölgesinden Antalya’ya getirilen ve ismini ‘Toros’ koydukları kediye Büyükşehir Belediyesinin sahip çıkmaya devam ettiğinin atını çizen Başkan Böcek, “’Toros’ Başkanlık makamında yaşıyor ve sağlıklıdır. Sosyal medyadan çok mesaj aldık, ‘Toros’a ne oldu ‘diye. Hayvanseverlerimizin duyarlılığına teşekkür ediyoruz. Toros’un bakımıyla tedavisiyle ilgili gerekeni yapıyoruz. Sokak hayvanlarıyla ilgili yapılması gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.



"Belediyede yaşayacak"

Toros’u Antalya Büyükşehir Belediyesinin sahiplendiğine vurgu yapan Böcek, “ Burada yaşayacak, herkes çok sevdi. Sağlıkla ilgili bir sorunu yok. Artık burada yaşayacak” dedi.



"Belediyenin maskotu"

Böcek, bir gazetecinin CHP Genel Merkezinde yaşayan ‘Şero’ isimli kedi ile ‘Toros’u’ bir araya getirir misiniz? Sorusuna, "Tabii ki olabilir. Buranın Toros’u belediyemizi maskotu gibi yaşamaya devam edecek. Sosyal medya sayfası da açıldı” cevabını verdi.

ANTALYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

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