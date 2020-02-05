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Kedi 'Toros'un yeni yeri, başkanın makamı

DHA

ELAZIĞ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralanan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sahip çıktığı ve 'Toros' adı verilen kedi, bundan sonra başkanlık makamında kalacak. 
Elazığ merkezli 6,8'lik depremin ardından bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralı buldukları kediyi Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalya'ya getirdi. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavisi tamamlanan kedi, dün başkanlık makamına getirildi. Burada 'Toros' adı verilen kedi için kulübe yaptırıldı. 'Toros', CHP Genel Merkezi'ndeki kedi 'Şero' gibi bundan sonra Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda bakılacak. 
'Toros' ile beraber bugün gazetecilere görüntü veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "'Toros' başkanlık makamında yaşıyor ve sağlıklı. Sosyal medyadan çok mesaj aldık, 'Toros'a ne oldu?' diye. Hayvanseverlerimizin duyarlılığına teşekkür ediyoruz. 'Toros'un bakımı ve tedavisiyle ilgili gerekeni yapıyoruz. Sokak hayvanlarıyla ilgili yapılması gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.
'ŞERO İLE BULUŞTURABİLİRİZ'
Başkan Böcek, bir gazetecinin "CHP Genel Merkezi'nde yaşayan 'Şero' isimli kedi ile 'Toros'u bir araya getirir misiniz?" sorusuna, "Tabi ki olabilir. 'Toros', belediyemizin maskotu gibi yaşamaya devam edecek. Sosyal medya sayfası da açıldı" yanıtını verdi.
SOKAK HAYVANLARI İÇİN REHABİLİTASYON MERKEZİ
Başkan Böcek, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi için çalışma başlattıklarını belirterek, "Antalya'da hayvanseverlerimiz, büyükşehir belediyemiz ve 19 ilçemizin veterinerlerinin katılımıyla bir çalıştay yapacağız. Büyükşehir Belediyesi'ne ait 80 dönümün üzerinde sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi yapıyoruz. Kısa sürede ihale sürecini tamamlayacağız. Mevcut yerle ilgili gerekli talimatları verdik, çalışmalar 15 güne kadar tamamlanacak. Sokak hayvanlarının da yaşama hakkı var, üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

ANTALYA

05 Şubat 2020 Çarşamba

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