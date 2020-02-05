Antalya’da 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı Antalya'da aralıklarla süren yağış kazaları da beraberinde getirdi

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Antalya’da yağış nedeniyle meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konyaaltı istikametine seyir halinde bulunan 3 otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle birbirlerine çarptı. Zincirleme kaza sonucu 3 araçta maddi hasar oluştu. Yoğun şekilde akan trafiği kaza yerinden geçen yunus timleri kontrollü olarak sağladı. Kazada 07 FES 01 plakalı otomobilin sürücüsü Fethi E., hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fethi E., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçların çekilmesinin ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

Yağış nedeniyle kent genelinde onlarca maddi hasarlı kazanın meydana geldiği öğrenildi.

ANTALYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:07

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YATSI 19:49

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