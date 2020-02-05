Rusya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Slovenya'yı 2 - 1 yendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

-ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan Rusya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Slovenya U17 Kadın Milli Futbol Takımı'nı 2-1 yendi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde 10 günlük kamp için gelen Rusya ve Slovenya U17 kadın milli takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bir otelin sahasında oynanan hazırlık maçında Rusya, Slovenya'yı 2-1 mağlup etti. Her iki takım 8 Şubat'ta tekrar hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi Rusya A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Fomina Elena da izledi.



ANTALYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:32

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.