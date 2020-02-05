475'inci eğitim kurumunu Antalya'da açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

475'inci eğitim kurumunu Antalya'da açtı

DHA

-Antalya'da son açtığı ile birlikte Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, toplam eğitim merkezi sayısını rekor düzeyde artırarak 475'e yükseltti. 2020-2021 eğitim öğretim yılına 138 kampüsle başlayacak Bahçeşehir Koleji, yeni kampüs tanıtımlarına başladı. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında açılacak Bahçeşehir Koleji Kumluca Kampüsünde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencileri eğitim görecek. 12 bin metrekare alan üzerinde 7 bin 500 metrekare kapalı alandan oluşan; STEM+A Merkezi, tam donanımlı laboratuvarlar, spor salonu ve yüzme havuzunun bulunduğu kampüsün tanıtım toplantısı...

-Antalya'da son açtığı ile birlikte Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, toplam eğitim merkezi sayısını rekor düzeyde artırarak 475'e yükseltti. 2020-2021 eğitim öğretim yılına 138 kampüsle başlayacak Bahçeşehir Koleji, yeni kampüs tanıtımlarına başladı. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında açılacak Bahçeşehir Koleji Kumluca Kampüsünde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencileri eğitim görecek. 12 bin metrekare alan üzerinde 7 bin 500 metrekare kapalı alandan oluşan; STEM+A Merkezi, tam donanımlı laboratuvarlar, spor salonu ve yüzme havuzunun bulunduğu kampüsün tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantı; Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Kumluca Kampüsü Kurucu Temsilcileri Mehmet Durgun ve Durmuş Arabacı, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, CHP Kumluca İlçe Başkanı Arif Kocacık, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, daire amirleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.'BAHÇEŞEHİR UĞUR EĞİTİM KURUMLARININ 475'İNCİ EĞİTİM KURUMUNU AÇIYORUZ'Tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, her öğrencinin kaliteli eğitim almasının önemine değinerek başladığı konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır. Kendi kültürümüzü çocuklarımıza öğreterek dünyanın her köşesinde yaşayabilme kültürüne sahip, başarılı bireyler yetiştiriyoruz. Bugün burada Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının 475´inci eğitim kurumunu açıyorum. Yüzde 95´i yurt içinde, yüzde 5´i de yurt dışında olmak üzere. 475 tane eğitim kurumunu dünyaya kazandırmış bulunuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini veremezsek o zaman toplum dengesizleşir. Onun için biz Bismil´de, Van´da, Diyarbakır´da, Antakya´da, Sinop´ta, Ege´de, Karadeniz´de ülkemizin her yerinde varız. Çünkü her çocuğumuza geleceğin eğitimini ulaştıracağız."'DÜNYADA YENİ BİR EĞİTİM HAMLESİ BAŞLADI'İlke ve prensiplerinden hiçbir zaman sapmadıklarını aktaran Enver Yücel, "Sadece bildiğimiz bir yol var o da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet düzeyine ulaşma hedefidir. Bundan hiçbir taviz vermedik, hiçbir dönemde yolumuzu şaşırmadık. Bizim işimiz eğitim. Eğitimde hep daha iyisini, kalitelisini yapmak için çalışıyoruz. Dünyayı dolaşıyorum, tüm dünyada eğitimin nereye gittiğini yakından takip ediyorum. Dünyadaki bazı eğitim sistemlerini bizler şimdi alıp, getiriyoruz ve diyoruz ki `Amerikan modeli böyledir, İngiliz modeli böyledir.´ Aslında çok iyi incelersek iyi eğitimin köklerinin bizde, kendi topraklarımızda da var olduğunu görüyoruz. Dünyada yeni bir eğitim hamlesi başladı. Başta ABD sonra Almanya uygulamaya başladı: STEM programı. Farklı disiplinleri bir arada kullanma becerisi kazandırıyor. Biz bu sistemi Türkiye´de ilk uygulayan eğitim kurumlarından biriyiz. Bu sistemin öncülüğünü yapıyoruz. 2006 yılından bu yana uyguladığımız bu sistemin çıktılarını, öğrencilerimizin başarılarında görüyoruz." ifadelerini kullandı.Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da ise konuşmasında şunları söyledi:"Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir köşesinde kampüslere, okullara sahibiz. Bahçeşehir Koleji olarak bu sene 128 kampüsle hizmet ediyoruz. Önümüzdeki dönem de 138 kampüsle dönemi açacağız. 26 yıldır Bahçeşehir, 52 yıldır da Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Türkiye'nin her köşesine kaliteli eğitimi taşımak, öncelikli hedefimiz. Gücümüzü kaliteli eğitimle yetiştirdiğimiz nesiler ve bu nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimizden alıyoruz." Konuşmaların ardından Enver Yücel ve Özlem Dağ'a, Bahçeşehir Koleji Kumluca Kampüsü Kurucu Temsilcileri Mehmet Durgun ve Durmuş Arabacı tarafından çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

ANTALYA

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:32
  • YATSI 19:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rusya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Slovenya'yı 2 - 1 yendi
YEREL HABERLER Rusya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Slovenya'yı 2 - ...
Kaş’ın nüfusu arttı
YEREL HABERLER Kaş’ın nüfusu arttı
Yağmurdan korunmak için açılan şemsiyeler, fırtınayla tersine döndü Antalya’da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Yağmurdan korunmak için açılan şemsiyeler, fırtınayla ...
Antalya’da 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı Antalya'da aralıklarla süren yağış kazaları da beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Antalya’da 3 araçlı zincirleme kaza: 1 ...
Bir annenin gözü yaşlı ‘yaşam’ çığlığı Mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenince hayatı karardı Eşinden ayrıldıktan sonra 16 yaşındaki kızıyla birlikte yaşam mücadelesi veren anne, kanser olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu Maddi durumu iyi olmayan anne, ‘kızım babasız kaldı, bir de bensiz kalacak” diye gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Bir annenin gözü yaşlı ‘yaşam’ çığlığı Mide ağrısı ...
Finike Devlet Hastanesi’nde son teknoloji, ‘sessiz MR’
YEREL HABERLER Finike Devlet Hastanesi’nde son teknoloji, ‘sessiz ...
Kedi 'Toros'un yeni yeri, başkanın makamı
YEREL HABERLER Kedi 'Toros'un yeni yeri, başkanın makamı
Enkaz altından başkanlık makamına Elazığ’daki depremden yaralı olarak kurtulan ve ‘Toros’ ismi verilen kedi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında yaşamaya başladı 'Toros' için makam odası karşısına bir de 3 katlı kulübe yapıldı
YEREL HABERLER Enkaz altından başkanlık makamına Elazığ’daki ...
Kepez’den Antalya’nın tamamına kanser taraması Tarama ile Kepez’de 49 kanser hastası tespit edildi
YEREL HABERLER Kepez’den Antalya’nın tamamına kanser taraması Tarama ...
Bahçeşehir Koleji Kumluca Kampüsü tanıtıldı
YEREL HABERLER Bahçeşehir Koleji Kumluca Kampüsü tanıtıldı
Yangında mobilya atölyesi küle döndü, kamyonet kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yangında mobilya atölyesi küle döndü, kamyonet ...
Güney Koreli Kei, bisikletle Asya ve Avrupa turuna çıktı
YEREL HABERLER Güney Koreli Kei, bisikletle Asya ve Avrupa turuna ...
11 ayrı evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı Üst aramasında hırsızlık olaylarında kullandığı tespit edilen 3 adet tornavida, 1 adet İngiliz anahtarı, 3 adet çorap ile 1 adet havlu ele geçirildi Cezaevinden izinli çıktı, Manavgat'ta adeta soymadık ev bırakmadı
YEREL HABERLER 11 ayrı evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı Üst ...
Finike Yuvalar’a yeni içme suyu hattı
YEREL HABERLER Finike Yuvalar’a yeni içme suyu hattı
Fiberli, bisiklet takımı sponsorluğunu yeniledi
YEREL HABERLER Fiberli, bisiklet takımı sponsorluğunu yeniledi
Antalya'da sanat ve spor buluşması
YEREL HABERLER Antalya'da sanat ve spor buluşması
Antalya OSB’de Uganda ülke tanıtım günü Sanayicilere Uganda’nın yatırım olanakları tanıtıldı
YEREL HABERLER Antalya OSB’de Uganda ülke tanıtım günü Sanayicilere ...
Alanya’da 600 kilogram muz çalan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da 600 kilogram muz çalan 3 şüpheli yakalandı
Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları Antalya'da yapılacak
YEREL HABERLER Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları Antalya'da ...
Ünsal’da alt yapıdan sonra asfaltlama çalışmaları
YEREL HABERLER Ünsal’da alt yapıdan sonra asfaltlama çalışmaları
Manavgat'ta 13 evden hırsızlık şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta 13 evden hırsızlık şüphelileri yakalandı
Antalyaspor kupada avantaj peşinde
YEREL HABERLER Antalyaspor kupada avantaj peşinde
Antalya, 2019 yılında 2 milyon 511 bin 700 nüfusuyla sıralamada 5’inci sırada yer aldı
YEREL HABERLER Antalya, 2019 yılında 2 milyon 511 bin 700 nüfusuyla ...
3. Etap Raylı Sistemde raylar döşendi
YEREL HABERLER 3. Etap Raylı Sistemde raylar döşendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X