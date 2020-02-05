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Serik'te Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı

DHA

-ANTALYA'nın Serik ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda 26 ülkeden 236 golfçü mücadele ediyor. 4 gün sürecek turnuvada sporcular, 72 çukurda şampiyon olabilmek için yarışacak. Turnuva, 8 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Organizasyon sorumlusu, Golf-Mad Türkiye Direktörü ve National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, turnuvaya şanslı başladıklarını söyledi. Turnuvaya Almanya, Belçika, Avusturya, İngiltere, Rusya, Fransa, Ukrayna, Romanya gibi ülkelerden katılımlar olduğunu aktaran Kara, "Turnuvanın formatı 1 profesyonel, 3 amatör golfçüden oluşan takım oyunu. Bu yıl 19'uncusunu düzenlediğimiz uluslararası golf turnuvası Carya ve National Golf Kulübü sahalarında başladı. Çok kuvvetli rüzgar olacağı bekleniyordu ancak ara ara yağmur ve rüzgar olsa da hava golf oynamak için gayet güzel" dedi.
Turnuvanın geçen 4 yılında Almanya, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerden gelen oyuncu sayısının ciddi şekilde arttığını vurgulayan Bekir Kara, "Belçika'dan 9, Almanya'dan 7 ve Avusturya'dan 4 takım var. Her takım da 4 oyuncudan oluşuyor. Önceki yıllarda doğu Avrupa ve Rusya'dan geliyorlardı. Bu yıl 26 ülkeye ulaştık. Turizm açısından Almanca kullanan Avrupa ülkelerinin vatandaşlarının tekrardan ülkemize döndüklerini ve döneceklerini gösteriyor. Alman pazarı için bu çok önemli. Turnuvada 236 golfçü yarışacak. Toplamda ise 75 bin Euro para ödülü dağıtılacak. Turnuvayı birinci bitiren profesyonel golfçü 5 bin Euro'luk ödülün sahibi olacak. Turnuvamızda daha önce Avrupa şampiyonu olmuş, başarılı isimler de yarışacak. Bunların yanında ünlü iş insanları da bizimle birlikte olacak. Turnuvamız cumartesi akşamı düzenlenecek tören ve galayla sona erecek" diye konuştu.
Avusturyalı profesyonel golfçü Jeson Evans da 2005 yılından bu tarafa Belek bölgesine golf oynamaya geldiğini ve golf grupları getirdiğini söyledi. Evans, "Bölgedeki sahaları çok beğeniyorum. İnsanlar çok misafirperver ve cana yakın, tekrar Türkiye'ye geleceğim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Turnuvadan görüntüler
Bekir Kara röportaj
Avusturyalı golfçü Jeson Evans röportaj

ANTALYA

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:32
  • YATSI 19:49
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